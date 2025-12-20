قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

الشتاء يطرق الأبواب.. الأرصاد تكشف موعد البداية وأبرز ملامح الطقس خلال الأشهر المقبلة

حالة الطقس اليوم السبت
ياسمين القصاص

 تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق فصل الشتاء من الناحية المناخية والجغرافية، وذلك وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

 ويصاحب دخول هذا الفصل ظهور المنخفضات الجوية والتغيرات في قيم الضغط الجوي، وهي من أبرز السمات المميزة لفصل الشتاء، فضلا عن عودة الأجواء الباردة خلال ساعات النهار، وشدة البرودة ليلا، إلى جانب الانخفاضات المتتالية والمستمرة في درجات الحرارة العظمى والصغرى.

موعد بداية فصل الشتاء 

وفي هذا الصدد، قالت منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء يبدأ رسميا في مصر غدا الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة تقارب ثلاثة أشهر.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لها، أن هذه الفترة تشهد تغيرات واضحة وملحوظة في قيم درجات الحرارة العظمى والصغرى، وهو ما يتماشى مع الطبيعة المناخية لهذا التوقيت من العام.

وأشارت غانم، إلى  أن فصل الشتاء يتسم كذلك بزيادة فرص تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، والتي تتكون نتيجة تعاقب المنخفضات الجوية المؤثرة على البلاد، ما ينعكس على حالة الطقس خلال هذه الفترة.

اضطرابات جوية وانخفاض درجات الحرارة

وأكدت عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحاتها، أن فصل الشتاء يشهد فترات من الاضطرابات الجوية وحالات عدم الاستقرار، لافتة إلى أن موجات الطقس السيئ تزداد تدريجيًا مع تقدم أسابيع الشتاء، وتبلغ ذروتها خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 16 و17 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات جنوب البلاد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية.

خريطة الأمطار والتحذيرات الجوية

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أن خريطة الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة تتضمن فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. 

كما حذرت منار غانم- من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، إضافة إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

ومن جانبها، أعادت هيئة الأرصاد الجوية التأكيد، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، على أن المنخفضات الجوية والتغيرات الضغطية تعد من السمات الرئيسية لفصل الشتاء، إلى جانب الأجواء الباردة نهارا وشديدة البرودة ليلا، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة العظمى والصغرى.

حالة الطقس اليوم السبت  

شهدت حالة الطقس اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، والذي يعد آخر أيام فصل الخريف فلكيا، أجواءا معتدلة الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء البلاد، في حين يسود طقس شديد البرودة ليلا، وذلك بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأفادت الهيئة، في بيان رسمي، بأن حالة الطقس اليوم تشهد فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد في بعض الفترات المتقطعة.

أما عن حالة البحر المتوسط، فأوضحت الهيئة أنه يكون خفيفا إلى معتدل، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين متر واحد و1.75 متر، وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية.

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 10

العاصمة الإدارية 20 08

6 أكتوبر 21 08

بنها 21 10

دمنهور 21 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 10

المنصورة 21 10

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 10

دمياط 20 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 19 08

رفح 19 08

رأس سدر 21 11

نخل 18 04

كاترين 16 01

الطور 21 10

طابا 19 11

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 21 10

السلوم 19 10

سيوة 19 08

رأس غارب 22 12

الغردقة 22 13

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 25 16

حلايب 24 14

أبورماد 25 13

رأس حدربة 23 14

الفيوم 22 10

بني سويف 22 08

المنيا 22 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 24 10

الأقصر 25 11

أسوان 25 11

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 23 12

