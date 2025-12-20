الجو هيقلب.. مفاجأة غير متوقعة فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ونحن على أعتاب دخول فصل الشتاء تبدأ عدة ظواهر جوية فى الظواهر منها موجات شديدة البرد والأمطار ، حيث تفصلنا ساعات على بداية فصل الشتاء والذى سيبدأ غدًا الأحد يوم 21 ديسمبر .

موعد فصل الشتاء فلكيا

ومن جانبه ، كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن موعد بدء فصل الشتاء فلكيًا، حيث يقرب من ساعات على بدايته الرسمية وستكون غدًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى الجمعة 20 مارس 2026 مما يعنى أنه يستمر لمدة 88 يوما من البرد والمطر .

وأوضح “فهيم” خلال تصريحات له ، ملامح شتاء هذا العام (وفق نماذج التوقعات):

شتاء بارد مع برودة متأخرة (خطر على الفاكهة المتساقطة العنب - الخوخ - البرقوق -.. الخ)

– يتخلله موجات برد قارس

– وموجات صقيع خاصة في يناير

فرص أمطار واسعة النطاق



– أمطار خفيفة إلى غزيرة على معظم أنحاء الجمهورية

– احتمالية تشكل سيول في:

الظهير الصحراوي للوادي والدلتا

ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ملامح فصل الشتاء لعام 2025 على جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

الظواهر الجوية فى فصل الشتاء



وأوضحت الهيئة أن مناخ الشتاء يتسم بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن البلاد قد تشهد خلال فصل الشتاء تكون شبورة مائية كثيفة تصل أحيانًا إلى حد الضباب، خاصة على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح الباكر.



وأشارت الأرصاد إلى أنه في حال تأثر البلاد بمنخفضات جوية على البحر المتوسط، قد تتعرض بعض المناطق لحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد، خاصة على السواحل الشمالية، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين تظل مناطق وسط وجنوب الصعيد جافة في معظم الأوقات مع فرص ضعيفة لسقوط الأمطار.

المرتفع السيبيري

كما لفتت الهيئة إلى أن امتداد المرتفع السيبيري أحيانًا قد يؤدي إلى موجات شديدة البرودة، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في بعض مناطق وسط سيناء وشمال الصعيد.



وأكدت التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة أن معدلات سقوط الأمطار ودرجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد خلال شتاء هذا العام تتراوح حول إلى أعلى من المعدلات المناخية المعتادة.