الشتاء يبدأ رسميًا غدًا.. الأرصاد تحذر وتوجه نصائح لتجنب الأمراض التنفسية

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا خلال ساعات، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، موضحًا أن بدايته توافق 21 من الشهر الجاري ويستمر حتى 21 مارس.

تقلبات جوية متوقعة خلال الفترة المقبلة

وأوضح شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح ببرنامج «بلدنا اليوم»، أن فصل الشتاء يشهد عادة حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تتابع التطورات بشكل مستمر وتعلن البيانات في حال حدوث أي تغييرات مفاجئة.

نصائح للمواطنين لتجنب الأمراض التنفسية

وشدد مدير الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، وعدم الخروج من المنازل إلا بعد ارتداء الملابس المناسبة لدرجات الحرارة، مع الإكثار من تناول المشروبات الساخنة، وذلك للوقاية من نزلات البرد والأمراض التنفسية.

تحذير ونصيحة للصيادين والمزارعين

كما وجه شاهين نصيحة خاصة للصيادين والمزارعين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن شهر يناير يشهد عادة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ما قد يؤثر على أنشطتهم المختلفة.