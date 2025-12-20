قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لدعم مجتمع الأعمال.. المالية: لا زيادة في الضرائب الفترات المقبلة
انقلاب أتوبيس ركاب وإصابة 14 شخصا بطريق العاشر من رمضان
التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025 .. تحرك جديد
إيمى سمير غانم تبحث عن عروسة لزوجها حسن الرداد
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا، في حين يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

 

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

 

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات المصرية

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 22 11

العاصمة الإدارية 21 08

6 أكتوبر 22 08

بنها 22 10

دمنهور 21 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 21 10

المنصورة 22 10

الزقازيق 22 11

شبين الكوم 21 10

طنطا 20 10

دمياط 22 13

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 24 11

السويس 22 11

العريش 22 09

رفح 22 08

أمطار

رأس سدر 23 11

نخل 23 04

كاترين 16 01

الطور 23 10

طابا 21 11

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 22 11

العلمين 21 10

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 19 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 14

سفاجا 23 12

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 17

حلايب 25 15

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 22 08

بني سويف 23 07

المنيا 23 06

أسيوط 23 06

سوهاج 24 08

قنا 25 09

الأقصر 25 09

أسوان 25 11

الوادي الجديد 23 12

أبو سمبل 25 12

مياه القناة : إعلان حالة الطوارئ وانتشار سيارات الأمطار في الشوارع والميادين

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 20 21

المدينة المنورة 24 11

الرياض 17 06

المنامة 21 16

أبوظبي 24 17

الدوحة 22 16

الكويت 19 08

دمشق 13 02

بيروت 21 16

عمان 14 05

القدس 15 05

غزة 21 14

بغداد 21 08

مسقط 24 19

صنعاء 22 07

الخرطوم 30 17

طرابلس 17 13

تونس 17 10

الجزائر 16 10

الرباط 16 11

نواكشوط 27 16

مياه القناة : طوارئ قصوى وتمركز سيارات الأمطار ببورسعيد والإسماعيلية والسويس

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 09 00

إسطنبول 14 09

إسلام آباد 19 10

نيودلهي 19 11

جاكرتا 31 24

بكين 04 -03

كوالالمبور 33 24

طوكيو 17 08

أثينا 15 08

روما 15 07

باريس 11 07

مدريد 07 01

برلين 07 03

لندن 11 07

مونتريال 01 -02

موسكو 02 00

نيويورك 08 01

واشنطن 11 04

أديس أبابا 24 12

