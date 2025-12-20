قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد في حدائق الأهرام
عودة الملياردير محمد منصور من لندن.. لماذا يهرب الأثرياء من بريطانيا ؟
روس كونجرس: مصر تلعب دورا محوريا في منتدي الشراكة الروسي – الأفريقي
قبل رحيلها.. سمية الألفي تكشف كواليس الطلاق الأول من الفيشاوي و12 طفلا أجهضتهم
إعلام سوري: دورية إسرائيلية تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

شبورة كثيفة وبرودة قاسية ليلًا.. حالة الطقس اليوم السبت 20 ديسمبر 2025

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، الموافق 20 ديسمبر، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، في إطار الأجواء الشتوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من العام.

حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على أغلب المناطق.

سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء وستتراوح درجات الحرارة الصغرى، على المدن الجديدة بالقاهرة من «8» إلى «9» درجة وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء من «5» الى «7» درجة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضحت هيئة الأرصاد، أن الأجواء الشتوية تستمر خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا، ومائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، حيث تنخفض درجات الحرارة ببعض المناطق لأقل من 10 درجات خاصة على المدن الجديدة.

وتوقع الخبراء، نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، حتى الإثنين 22 ديسمبر، على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025

يتوقع تكوّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من 9:3 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب أحيانًا.

كما يتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة              21        10

العاصمة الإدارية 20       08

6 أكتوبر           21       08

بنها                  21       10

دمنهور             21       11

وادي النطرون   20       10

المنصورة         21       10

الزقازيق          21       11

طنطا              19       10

دمياط            20       12

بورسعيد         20       12

الإسماعيلية     22       11

السويس         21       11

العريش          19       08

رفح               19      08

نخل              18       04

كاترين           16       01

الطور            21        10

طابا              19        11

شرم الشيخ    23        14

الإسكندرية    21        11

العلمين         20         10

مطروح        21          10

السلوم         19          10

الغردقة        22          13

سفاجا         22          12

مرسى علم   23          13

شلاتين        25          16

حلايب        24          14

الفيوم         22          10

بني سويف  22          08

المنيا          22          06

أسيوط       22          07

سوهاج       23          08

قنا             24           10

الأقصر        25          11

أسوان         25         11

الوادي الجديد 23       12

أبوسمبل        23        12

شبورة كثيفة برودة قاسية ليلًا حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأجواء الشتوية

