رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد في حدائق الأهرام
عودة الملياردير محمد منصور من لندن.. لماذا يهرب الأثرياء من بريطانيا ؟
روس كونجرس: مصر تلعب دورا محوريا في منتدي الشراكة الروسي – الأفريقي
قبل رحيلها.. سمية الألفي تكشف كواليس الطلاق الأول من الفيشاوي و12 طفلا أجهضتهم
إعلام سوري: دورية إسرائيلية تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة
أخبار البلد

حالة الطقس اليوم.. نشاط مفاجئ للرياح وتحذيرات من اضطراب الأحوال الجوية

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، وليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

سقوط أمطار اليوم السبت

 

وتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 21 10
العاصمة الإدارية 20 08
6 أكتوبر 21 08
بنها 21 10
دمنهور 21 11
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 20 10
المنصورة 21 10
الزقازيق 21 11
شبين الكوم 20 10
طنطا 19 10
دمياط 20 12
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 22 11
السويس 21 11
العريش 19 08
رفح 19 08
رأس سدر 21 11
نخل 18 04
كاترين 16 01
الطور 21 10
طابا 19 11
شرم الشيخ 23 14
الإسكندرية 21 11
العلمين 20 10
مطروح 21 10
السلوم 19 10
سيوة 19 08
رأس غارب 22 12
الغردقة 22 13
سفاجا 22 12
مرسى علم 23 13
شلاتين 25 16
حلايب 24 14
أبو رماد 25 13
رأس حدربة 23 14
الفيوم 22 10
بني سويف 22 08
المنيا 22 06
أسيوط 22 07
سوهاج 23 08
قنا 24 10
الأقصر 25 11
أسوان 25 11
الوادي الجديد 23 12
أبوسمبل 23 12

بالصور

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

طريقة تنظيف بقعة زيت على الملابس.. خطوة مطلوبة قبل إدخالها الغسالة

