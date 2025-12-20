غدا أول أيام الشتاء.. أجواء شديدة البرودة وتحذير من ظاهرة خطيرة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدٍ الأحد 21 ديسمبر، أول أيام فصل الشتاء رسميًا، انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة خلال الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء شديدة البرودة ليلًا ومعتدلة الحرارة نهارًا.



انخفاض درجات الحرارة مع بداية الشتاء

وأوضحت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة الصغرى تشهد تراجعًا ملحوظًا، حيث تتراوح على المدن الجديدة بالقاهرة ما بين 8 و9 درجات مئوية، بينما تنخفض على مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء لتسجل ما بين 5 و6 درجات، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، ومعتدل نهارًا، ثم يعود شديد البرودة مع ساعات الليل المتأخرة.



شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح

ومن المتوقع أن يشهد الطقس تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الثالثة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خصوصًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ما يستدعى الحذر الشديد خلال القيادة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

كما أشارت الأرصاد إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على فترات متقطعة ببعض المناطق، دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

فرص أمطار ونشاط للرياح

وتتوافر فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط متقطع للرياح أحيانًا على بعض المناطق، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على عدد من المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة

العظمى 22 درجة

الصغرى 11 درجة

الإسكندرية

العظمى 22 درجة

الصغرى 11 درجة

مطروح

العظمى 20 درجة

الصغرى 11 درجة

سوهاج

العظمى 24 درجة

الصغرى 8 درجات

قنا

العظمى 25 درجة

الصغرى 10 درجات

أسوان

العظمى 25 درجة

الصغرى 11 درجة

ويأتي هذا الانخفاض في درجات الحرارة بالتزامن مع بدء فصل الشتاء رسميًا، وسط تحذيرات للمواطنين من تخفيف الملابس خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية.