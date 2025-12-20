قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبلوماسي سابق: استضافة القاهرة للمنتدى الروسي - الأفريقي تعكس ثقة موسكو في الدور المصري
لغز إكاديمية وراء تطور وهيمنة الكرة المغربية
غدا أول أيام الشتاء.. أجواء شديدة البرودة وتحذير من ظاهرة خطيرة
من قلب منجم السكري.. أحمد موسى يحاور وزير البترول | بث مباشر
فوز إنبي على طلائع الجيش 2-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تقرير أمريكي: نتنياهو يبحث مع ترامب خيارات عسكرية جديدة لمواجهة إيران
القومي للسينما ناعيا سمية الألفي: تميزت بالصدق والالتزام واستحقت المحبة والاحترام
صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم
محافظ الجيزة يوجه بتأسيس وحدة دائمة لمتابعة الأنفاق وتحسين السيولة المرورية
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

غدا أول أيام الشتاء.. أجواء شديدة البرودة وتحذير من ظاهرة خطيرة

درجات الحرارة
درجات الحرارة
عبد العزيز جمال

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدٍ الأحد 21 ديسمبر، أول أيام فصل الشتاء رسميًا، انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة خلال الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء شديدة البرودة ليلًا ومعتدلة الحرارة نهارًا.
 

حالة الطقس

انخفاض درجات الحرارة مع بداية الشتاء

وأوضحت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة الصغرى تشهد تراجعًا ملحوظًا، حيث تتراوح على المدن الجديدة بالقاهرة ما بين 8 و9 درجات مئوية، بينما تنخفض على مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء لتسجل ما بين 5 و6 درجات، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، ومعتدل نهارًا، ثم يعود شديد البرودة مع ساعات الليل المتأخرة.
 

شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح

ومن المتوقع أن يشهد الطقس تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الثالثة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خصوصًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ما يستدعى الحذر الشديد خلال القيادة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

كما أشارت الأرصاد إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على فترات متقطعة ببعض المناطق، دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

فرص أمطار ونشاط للرياح

وتتوافر فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط متقطع للرياح أحيانًا على بعض المناطق، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل.
 

حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على عدد من المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة

العظمى 22 درجة
الصغرى 11 درجة

الإسكندرية

العظمى 22 درجة
الصغرى 11 درجة

مطروح

العظمى 20 درجة
الصغرى 11 درجة

سوهاج

العظمى 24 درجة
الصغرى 8 درجات

قنا

العظمى 25 درجة
الصغرى 10 درجات

أسوان

العظمى 25 درجة
الصغرى 11 درجة

ويأتي هذا الانخفاض في درجات الحرارة بالتزامن مع بدء فصل الشتاء رسميًا، وسط تحذيرات للمواطنين من تخفيف الملابس خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية.

طقس غدٍ طقس الطقس غدًا درجات الحرارة الصغرى بالقاهرة درجات الحرارة المتوقعة غدًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

الأهلي يدعم منتخب مصر

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يكتسح وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

كوكا

أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة كوكا.. شاهد

بالصور

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد