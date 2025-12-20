البسوا تقيل| الأرصاد تحذر من طقس غدا الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس غدا الأحد ليشهد استمرار انخفاض في درجات الحرارة بالصباح الباكر وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء.

طقس غدا الأحد

أفادت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة الصغري المتوقعة غدا الأحد ستتراوح مابين 8 إلي 9 درجات، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا.

من جانبها قالت منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء يبدأ رسميا في مصر غدا الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة تقارب ثلاثة أشهر.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لها، أن هذه الفترة تشهد تغيرات واضحة وملحوظة في قيم درجات الحرارة العظمى والصغرى، وهو ما يتماشى مع الطبيعة المناخية لهذا التوقيت من العام.

وأشارت غانم، إلى أن فصل الشتاء يتسم كذلك بزيادة فرص تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، والتي تتكون نتيجة تعاقب المنخفضات الجوية المؤثرة على البلاد، ما ينعكس على حالة الطقس خلال هذه الفترة.