التحديث الأخير.. سامسونج تكشف عن مفاجأة قاتلة لأشهر هواتفها الاقتصادية

أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن نهاية دعم البرمجيات لهاتف Galaxy S20 FE، أول هاتف في سلسلة "Fan Edition" من هواتف Galaxy S، حيث أكمل الهاتف خمس سنوات منذ إطلاقه في 2020.

ومع هذا الإنجاز، ينتهي أيضا مسار التحديثات لهاتف Galaxy S20 FE، الذي حصل على ثلاث ترقيات رئيسية لنظام التشغيل أندرويد بالإضافة إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

هل حان دور Galaxy S21 FE؟



بالنسبة لمستخدمي Galaxy S21 FE، الذي يعد الهاتف الثاني في سلسلة الـ "Fan Edition"، قد يتساءل الكثيرون إن كان هاتفهم سيحصل على نفس المصير.

ولكن لا داعي للقلق حتى الآن، فقد حصل Galaxy S21 FE مؤخرا على التحديث الرئيسي الأخير لنظام One UI 8 (أندرويد 16)، ولكن مسار التحديثات لن يتوقف هنا.

هاتف Galaxy S20 FE

دعم الأمان مستمر لسنتين إضافيتين

من المتوقع أن تستمر سامسونج في إصدار التحديثات الأمنية للهاتف S21 FE لمدة عامين آخرين، حيث يظل الهاتف على جدول التحديثات الشهرية حاليا.

وفي العام المقبل، من المحتمل أن يتم نقله إلى جدول التحديثات ربع السنوي، قبل أن ينتهي دعم البرمجيات بشكل كامل.

تحديث One UI 8.5 قد يكون الأخير

من المتوقع أن يحصل هاتف Galaxy S21 FE على تحديث One UI 8.5 في عام 2026، والذي قد يتضمن تحسينات بصرية ووظيفية جديدة، مما يساعد في الحفاظ على تجربة الاستخدام الحديثة لفترة أطول.

جدير بالذكر أن Galaxy S21 FE هو الهاتف الوحيد من سلسلة Galaxy S21 الذي حصل على تحديث أندرويد 16، وذلك لأنه أطلق بعد قرابة العام من إطلاق هواتف S21، مما جعله يتوافق مع هواتف S22 من حيث دعم البرمجيات.

إذا كنت لا تزال تستخدم هاتف سامسونج Galaxy S21 FE، يمكنك الاستمرار في استخدامه لمدة عامين آخرين بأمان، حيث سيظل يتلقى التحديثات الأمنية ومن المحتمل أن يحصل على تحديث مميز آخر قبل انتهاء فترة الدعم.

أما إذا كنت تفكر في الترقية في المستقبل، فـ Galaxy S25 FE هو الخيار المثالي، يقدم الهاتف مزيجا مشابها من المواصفات الراقية بسعر منافس، مع ضمان حصوله على سبع سنوات من التحديثات البرمجية والأمنية، وهو ما يمثل تحسينا كبيرا مقارنة بـ Galaxy S21 FE.