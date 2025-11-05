قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
موعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الفنزويلي بـ مونديال الناشئين والقناة الناقلة
الزمالك يؤدي تدريباته الأخيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز غدًا في نصف نهائي السوبر
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه
الجيش السوداني يحاصر مدينة بارا.. والدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع بشرية.. تفاصيل
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

التحديث الأخير.. سامسونج تكشف عن مفاجأة قاتلة لأشهر هواتفها الاقتصادية

هاتف Galaxy S20 FE
هاتف Galaxy S20 FE
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن نهاية دعم البرمجيات لهاتف Galaxy S20 FE، أول هاتف في سلسلة "Fan Edition" من هواتف Galaxy S، حيث أكمل الهاتف خمس سنوات منذ إطلاقه في 2020. 

ومع هذا الإنجاز، ينتهي أيضا مسار التحديثات لهاتف Galaxy S20 FE، الذي حصل على ثلاث ترقيات رئيسية لنظام التشغيل أندرويد بالإضافة إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

هل حان دور Galaxy S21 FE؟


بالنسبة لمستخدمي Galaxy S21 FE، الذي يعد الهاتف الثاني في سلسلة الـ "Fan Edition"، قد يتساءل الكثيرون إن كان هاتفهم سيحصل على نفس المصير. 

ولكن لا داعي للقلق حتى الآن، فقد حصل Galaxy S21 FE مؤخرا على التحديث الرئيسي الأخير لنظام One UI 8 (أندرويد 16)، ولكن مسار التحديثات لن يتوقف هنا.

هاتف Galaxy S20 FE

دعم الأمان مستمر لسنتين إضافيتين

من المتوقع أن تستمر سامسونج في إصدار التحديثات الأمنية للهاتف S21 FE لمدة عامين آخرين، حيث يظل الهاتف على جدول التحديثات الشهرية حاليا. 

وفي العام المقبل، من المحتمل أن يتم نقله إلى جدول التحديثات ربع السنوي، قبل أن ينتهي دعم البرمجيات بشكل كامل.

تحديث One UI 8.5 قد يكون الأخير

من المتوقع أن يحصل هاتف Galaxy S21 FE على تحديث One UI 8.5 في عام 2026، والذي قد يتضمن تحسينات بصرية ووظيفية جديدة، مما يساعد في الحفاظ على تجربة الاستخدام الحديثة لفترة أطول.

جدير بالذكر أن Galaxy S21 FE هو الهاتف الوحيد من سلسلة Galaxy S21 الذي حصل على تحديث أندرويد 16، وذلك لأنه أطلق بعد قرابة العام من إطلاق هواتف S21، مما جعله يتوافق مع هواتف S22 من حيث دعم البرمجيات.

إذا كنت لا تزال تستخدم هاتف سامسونج Galaxy S21 FE، يمكنك الاستمرار في استخدامه لمدة عامين آخرين بأمان، حيث سيظل يتلقى التحديثات الأمنية ومن المحتمل أن يحصل على تحديث مميز آخر قبل انتهاء فترة الدعم.

أما إذا كنت تفكر في الترقية في المستقبل، فـ Galaxy S25 FE هو الخيار المثالي، يقدم الهاتف مزيجا مشابها من المواصفات الراقية بسعر منافس، مع ضمان حصوله على سبع سنوات من التحديثات البرمجية والأمنية، وهو ما يمثل تحسينا كبيرا مقارنة بـ Galaxy S21 FE.

سامسونج Galaxy S20 FE أشهر هاتف جالكسي اقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

ترامب: الإغلاق الحكومي كان سبباً في خسارة الجمهوريين لـ"انتخابات الثلاثاء"

أحمد الشرع- الرئيس السوري

الرئيس السوري يغادر إلى البرازيل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

ديمتري بيسكوف

الكرملين: الولايات المتحدة لم تقدم أي توضيح لروسيا بشأن تصريح ترامب حول استئناف التجارب النووية

بالصور

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

فيديو

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد