عمرو الدردير يشعل الجدل: ناصر منسي أفضل من هالاند

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء المهاجم ناصر منسي مهاجم الزمالك في مباراة حرس الحدود.

ناصر منسي

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مهاجم والله أحسن من هالاند".

وعد بالمشاركة وعروض على الطاولة.. ناصر منسي بين البقاء والرحيل عن الزمالك

وكان قد بات مستقبل ناصر منسي مهاجم الزمالك محل جدل واسع مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية خاصة بعد خروجه من دائرة المشاركة خلال الفترة الماضية، وتزايد اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته ليصبح اللاعب أمام مفترق طرق قد يحدد محطته المقبلة خلال ميركاتو يناير.

يترقب مسئولو نادي الزمالك وصول العروض الرسمية المقدمة لناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لحسم مصيره النهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، ووجود اهتمام جاد من أكثر من نادي.

البنك الأهلي وغزل المحلة يقدمان عروضًا لضم ناصر منسي

وأكد مصدر مطلعة أن ناصر منسي تلقى بالفعل عروضا شفهية من ناديي البنك الأهلي وغزل المحلة، حيث أبدى الناديان رغبة قوية في التعاقد مع اللاعب مستفيدين من ابتعاده عن المشاركة مع الزمالك، وغيابه المستمر عن التشكيل الأساسي.

وأبدى منسي ترحيبه بفكرة الرحيل عن صفوف الزمالك خلال ميركاتو يناير شريطة الحصول على الضوء الأخضر من إدارة النادي خاصة بعد تراجع فرصه في الظهور سواء في عهد المدير الفني الحالي أحمد عبد الرؤوف أو المدير الفني السابق البلجيكي فيريرا حيث لم يحصل اللاعب على أي فرصة حقيقية للمشاركة في المباريات الرسمية منذ تولي الجهاز الفني الحالي المسؤولية.

الزمالك يترقب العروض الرسمية قبل حسم القرار النهائي

وكشف مصدر أن إدارة الزمالك تنتظر وصول العروض الرسمية لدراستها واتخاذ القرار المناسب في ظل سياسة النادي الحالية بالترحيب برحيل أي لاعب خارج الحسابات الفنية بهدف تحقيق عائد مادي والاستفادة القصوى من قائمة الفريق.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع من غزل المحلة عن وجود تواصل بالفعل مع ناصر منسي وإبداء رغبة رسمية في ضمه لدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن في انتظار وصول العرض الرسمي من نادي البنك الأهلي للمفاضلة بين العرضين قبل اتخاذ قراره النهائي.

وعد بالمشاركة في كأس عاصمة مصر

وعلى جانب آخر، وعد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك اللاعب بمنحه فرصة المشاركة في مباريات الفريق ببطولة كأس عاصمة مصر من أجل الحفاظ على جاهزيته الفنية سواء للاستفادة من خدماته مؤقتا أو لتسويقه بشكل أفضل قبل رحيله المحتمل في يناير.

ويبقى العرض الرسمي هو كلمة الفصل في مستقبل ناصر منسي مع الزمالك في انتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تطورات في ملف الانتقالات الشتوية.