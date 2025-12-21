قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباحثات مصرية صومالية حول سبل تعزيز الشراكة ودعم الأمن والاستقرار
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الرواندى توسيع التعاون في كل المجالات
عمرو الدردير يشعل الجدل: ناصر منسي أفضل من هالاند
«الصحة»: فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن مُبادرة الكشف المُبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزّم»
وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي
مراعاة أعياد المسيحيين… محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول
محمد صبحي يرفض عروضًا بمليون دولار في موسم الرياض: «الفن لا يُقدّم بدون رسالة واضحة»
اركب جيب شيروكي أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الدردير يشعل الجدل: ناصر منسي أفضل من هالاند

ناصر منسي
ناصر منسي
باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء المهاجم ناصر منسي مهاجم الزمالك في مباراة حرس الحدود.

ناصر منسي 

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مهاجم والله أحسن من هالاند".

وعد بالمشاركة وعروض على الطاولة.. ناصر منسي بين البقاء والرحيل عن الزمالك

وكان قد بات مستقبل ناصر منسي مهاجم الزمالك محل جدل واسع مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية خاصة بعد خروجه من دائرة المشاركة خلال الفترة الماضية، وتزايد اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته ليصبح اللاعب أمام مفترق طرق قد يحدد محطته المقبلة خلال ميركاتو يناير.

يترقب مسئولو نادي الزمالك وصول العروض الرسمية المقدمة لناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لحسم مصيره النهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، ووجود اهتمام جاد من أكثر من نادي.

البنك الأهلي وغزل المحلة يقدمان عروضًا لضم ناصر منسي 

وأكد مصدر مطلعة أن ناصر منسي تلقى بالفعل عروضا شفهية من ناديي البنك الأهلي وغزل المحلة، حيث أبدى الناديان رغبة قوية في التعاقد مع اللاعب مستفيدين من ابتعاده عن المشاركة مع الزمالك، وغيابه المستمر عن التشكيل الأساسي.

وأبدى منسي ترحيبه بفكرة الرحيل عن صفوف الزمالك خلال ميركاتو يناير شريطة الحصول على الضوء الأخضر من إدارة النادي خاصة بعد تراجع فرصه في الظهور سواء في عهد المدير الفني الحالي أحمد عبد الرؤوف أو المدير الفني السابق البلجيكي فيريرا حيث لم يحصل اللاعب على أي فرصة حقيقية للمشاركة في المباريات الرسمية منذ تولي الجهاز الفني الحالي المسؤولية.

الزمالك يترقب العروض الرسمية قبل حسم القرار النهائي

وكشف مصدر أن إدارة الزمالك تنتظر وصول العروض الرسمية لدراستها واتخاذ القرار المناسب في ظل سياسة النادي الحالية بالترحيب برحيل أي لاعب خارج الحسابات الفنية بهدف تحقيق عائد مادي والاستفادة القصوى من قائمة الفريق.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع من غزل المحلة  عن وجود تواصل بالفعل مع ناصر منسي وإبداء رغبة رسمية في ضمه لدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن في انتظار وصول العرض الرسمي من نادي البنك الأهلي للمفاضلة بين العرضين قبل اتخاذ قراره النهائي.

وعد بالمشاركة في كأس عاصمة مصر

وعلى جانب آخر، وعد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك اللاعب بمنحه فرصة المشاركة في مباريات الفريق ببطولة كأس عاصمة مصر من أجل الحفاظ على جاهزيته الفنية سواء للاستفادة من خدماته مؤقتا أو لتسويقه بشكل أفضل قبل رحيله المحتمل في يناير.

ويبقى العرض الرسمي هو كلمة الفصل في مستقبل ناصر منسي مع الزمالك في انتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تطورات في ملف الانتقالات الشتوية.

ناصر منسي الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

ترشيحاتنا

المنشآت والمطاعم السياحية

ياسر التاجوري: الكارنيه الأمني شرط أساسي للاستفادة من برامج التدريب

صلاة القداس الإلهي

الأنبا باسيليوس يترأس قداس اليوبيل الفضي الكهنوتي للأب أنطون فؤاد بكنيسة القيامة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل مسؤولي اللجان الإيبارشية للتهنئة بعيد الميلاد

بالصور

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد