قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وعد بالمشاركة وعروض على الطاولة.. ناصر منسي بين البقاء والرحيل عن الزمالك

ناصر منسي
ناصر منسي
منتصر الرفاعي

بات مستقبل ناصر منسي مهاجم الزمالك محل جدل واسع مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية خاصة بعد خروجه من دائرة المشاركة خلال الفترة الماضية، وتزايد اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته ليصبح اللاعب أمام مفترق طرق قد يحدد محطته المقبلة خلال ميركاتو يناير.

يترقب مسئولو نادي الزمالك وصول العروض الرسمية المقدمة لناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لحسم مصيره النهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، ووجود اهتمام جاد من أكثر من نادي.

البنك الأهلي وغزل المحلة يقدمان عروضًا لضم ناصر منسي 

وأكد مصدر مطلعة أن ناصر منسي تلقى بالفعل عروضا شفهية من ناديي البنك الأهلي وغزل المحلة، حيث أبدى الناديان رغبة قوية في التعاقد مع اللاعب مستفيدين من ابتعاده عن المشاركة مع الزمالك، وغيابه المستمر عن التشكيل الأساسي.

وأبدى منسي ترحيبه بفكرة الرحيل عن صفوف الزمالك خلال ميركاتو يناير شريطة الحصول على الضوء الأخضر من إدارة النادي خاصة بعد تراجع فرصه في الظهور سواء في عهد المدير الفني الحالي أحمد عبد الرؤوف أو المدير الفني السابق البلجيكي فيريرا حيث لم يحصل اللاعب على أي فرصة حقيقية للمشاركة في المباريات الرسمية منذ تولي الجهاز الفني الحالي المسؤولية.

الزمالك يترقب العروض الرسمية قبل حسم القرار النهائي

وكشف مصدر أن إدارة الزمالك تنتظر وصول العروض الرسمية لدراستها واتخاذ القرار المناسب في ظل سياسة النادي الحالية بالترحيب برحيل أي لاعب خارج الحسابات الفنية بهدف تحقيق عائد مادي والاستفادة القصوى من قائمة الفريق.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع من غزل المحلة  عن وجود تواصل بالفعل مع ناصر منسي وإبداء رغبة رسمية في ضمه لدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن في انتظار وصول العرض الرسمي من نادي البنك الأهلي للمفاضلة بين العرضين قبل اتخاذ قراره النهائي.

وعد بالمشاركة في كأس عاصمة مصر

وعلى جانب آخر، وعد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك اللاعب بمنحه فرصة المشاركة في مباريات الفريق ببطولة كأس عاصمة مصر من أجل الحفاظ على جاهزيته الفنية سواء للاستفادة من خدماته مؤقتا أو لتسويقه بشكل أفضل قبل رحيله المحتمل في يناير.

ويبقى العرض الرسمي هو كلمة الفصل في مستقبل ناصر منسي مع الزمالك في انتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تطورات في ملف الانتقالات الشتوية.

ناصر منسي الزمالك إدارة الزمالك البنك الاهلي غزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الفنانة نورهان

أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب

ترشيحاتنا

ناصر منسي

وعد بالمشاركة وعروض على الطاولة.. ناصر منسي بين البقاء والرحيل عن الزمالك

سيراميكا كليوباترا

التشكيل المتوقع لـ سيراميكا كليوباترا امام الأهلي في كأس عاصمة مصر

محمد صلاح

من الچيم.. محمد صلاح يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد