قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بصور جديدة لها .

تفاصيل إطلالة ملك أحمد زاهر

أثارت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر الجدل بجمالها و قوامها الممشوق من خلال إطلالتها وظهورها بفستان من أحدث صيحات الموضة فى شتاء 2025.





وجاء استايل الفستان بالقماش التول الللامع ، مرصعا بأحجار باللون الأسود و الشراشيب ، ذات الأكمام الطويلة وجاء طول الفستان بعد الركبة.





وتتميز ملك بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد ملك ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.