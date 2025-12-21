قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليالٍ شديدة البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف ماذا يحدث في الأيام المقبلة؟
كان بيلعب بسلاح شقيقه.. التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى بنها
باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
وزير الخارجية الزيمبابوي: التعاون مع روسيا ركيزة لحماية الكرامة الإنسانية في أفريقيا | فيديو
هل صيام أول ثلاثة أيام في رجب سُنة؟.. 3 بشارات للصائمين اليوم
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
ناقد رياضي: «معلول» يتفوق على أي ظهير أيسر.. والتعاقد مع «بالعمري» إضافة قوية للأهلي
رغم العروض .. توروب يرفض إعارة محمد سيحا ويؤكد استمراره مع الأهلي
استشهاد الطفل ريان أبو معلا برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه
افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة
عروس المشتاني| أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الأحد 21-12-2025 .. تعرّف عليها
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 21-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
رنا عصمت

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بصور جديدة لها .

تفاصيل إطلالة ملك أحمد زاهر

أثارت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر  الجدل بجمالها و قوامها الممشوق من خلال إطلالتها وظهورها بفستان من أحدث صيحات الموضة فى شتاء 2025.


وجاء استايل الفستان بالقماش التول الللامع ،  مرصعا بأحجار باللون الأسود و الشراشيب ، ذات الأكمام الطويلة وجاء طول الفستان بعد الركبة.


وتتميز ملك بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد ملك ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

ملك أحمد زاهر صور ملك إطلالة ملك احمد زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

دعاء اول ليلة في شهر رجب

دعاء أول ليلة في شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

ترشيحاتنا

العملات الأجنبية

سعر العملات الأجنبية مساء اليوم 20-12-2025

وزير قطاع الاعمال خلال الجولة

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة النصر للسيارات

خلال الجولة التفقدية

حدائق العاصمة تسرّع وتيرة الإنجاز في مشروعات الإسكان الأخضر ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

بالصور

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد