محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام
فريد من نوعه.. خبير أثري يكشف أهمية اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني
محافظة الجيزة توضح حقيقة وجود إزالات ونزع ملكيات لإنشاء طريق الإخلاص
لإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية.. إسرائيل تصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
أخبار البلد

مصر تتقدم 47 مركزًا عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025

مصر تتقدم
مصر تتقدم
أحمد عبد القوى

تقدمت مصر 47 مركزًا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى، حيث عززت مكانتها ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ) وهى أعلى فئة فى المؤشر، لتصل إلى المركز 22 عالميًا بنسبة نضج بلغت 0.911 نقطة من 1، مقارنة بالمركز 69 بنسبة نضج 0.751 نقطة فى التقرير السابق الصادر عام 2022.

هذا وقد شهد إصدار هذا العام تقدمًا كبيرًا  حققته مصر على مستوى جميع المحاور الرئيسية للمؤشر مقارنة بتقرير عام 2022؛ إذ ارتفعت نسبة النضج بمحور دعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة) إلى 0.916 نقطة، مقارنة بـ0.783 نقطة. وارتفع تقييم محور تقديم الخدمات الحكومية الرقمية إلى 0.962 نقطة، مقابل 0.795 نقطة ، كما زادت نسبة نضج محور المشاركة والتواصل الرقمى مع المواطنين إلى 0.896 نقطة، مقارنة بـ0.626 نقطة. كذلك سجل محور ممكنات الحكومة الرقمية ارتفاعًا ليصل إلى 0.869 نقطة، مقارنة بـ0.802 نقطة.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التقدم الذى حققته مصر فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى يعكس نجاح جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لتحقيق التحول الرقمي، ودعم بيئة فعالة للحكومة الرقمية فى مصر؛ موضحا أن هذه الجهود تستند إلى عدد من الركائز الرئيسية، من أبرزها ميكنة العمليات والخدمات الحكومية والتوسع فى الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة فى منظومة العمل فى القطاع الحكومى فضلا عن توفير الدعم التقنى للمنصات الحكومية الخاصة بالتفاعل مع المواطنين؛ مضيفا أن هذه الجهود تتكامل مع العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءتها، بما يضمن التوسع فى إتاحة الخدمات الرقمية ، بالإضافة إلى  تبنى سياسات وتشريعات داعمة للتحول الرقمي، من بينها إطلاق سياسة البيانات المفتوحة.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن الاستثمار فى بناء القدرات الرقمية يأتى فى صدارة أولويات الوزارة، من خلال تنفيذ برامج متكاملة لإعداد وتأهيل الكوادر فى مختلف التخصصات التكنولوجية، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على استيعاب وتوظيف التقنيات الحديثة؛ مؤكدا حرص الوزارة على دعم الابتكار الرقمى فى مجال التكنولوجيا الحكومية من خلال عدد من البرامج والمبادرات، من أبرزها إطلاق مبادرة «معمل الابتكار الحكومي» بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، لتمكين الشركات الناشئة المبتكرة العاملة فى مجال التكنولوجيا الحكومية، والإسهام فى تحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية.

وكانت مصر قد حققت قفزة فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انتقلت من فئة الدول ذات الأداء المرتفع (ب) بنسبة نضج بلغت 0.649 عام 2020، إلى الفئة الأعلى (أ) بنسبة 0.751 عام 2022، لتعزز مكانتها هذا العام فى الفئة (A) مع تحقيق تقدم فى نسبة النضج بمعدل 21.3% بما يضع مصر فى مصاف الدول الرائدة عالميًا فى مجال نضج الحكومة الرقمية.

مصر تتقدم نت

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

حل اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بالكامل وتعيين حسن شحاتة مستشارًا فنيًا.. «شوبير» يكشف التفاصيل

سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

مركز المعلومات

معلومات الوزراء: عام 2026 على مستوي الاقتصاد العالمي يتسم بالتوازن بين الصمود والاضطراب

مؤسسة زاهي حواس

رؤية جديدة حول فرعون الخروج.. ندوة لمؤسسة زاهي حواس

دورة الشبكة العربية التدريبية التأسيسية

السفير محمود كارم: محمد فايق مدرسة فكرية ونموذج ملهم للأجيال الجديدة

بالصور

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

