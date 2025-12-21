سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

سعر الدولار اليوم .. يشهد سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي قبل بداية التعاملات، وهو ما ينعكس على مؤشرات البحث التي سجّلت اهتمامًا ملحوظًا من جانب المواطنين والمتابعين لحركة سوق الصرف في مصر.

يأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة دقيقة من المتعاملين لتغيرات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصةً مع اعتماد قطاعات واسعة من الأنشطة الاقتصادية على العملة الأمريكية في عمليات الاستيراد والتسعير.

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 21 ديسمبر 2025

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 نحو 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

ويُعد هذا المستوى امتدادًا لحالة الهدوء النسبي التي سيطرت على السوق، مع استمرار ترقب المستثمرين والمتعاملين لأي تحركات جديدة قد تؤثر في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

أظهرت أسعار الدولار في البنوك المصرية حالة من التقارب الواضح، حيث جاءت الأسعار متقاربة إلى حد كبير بين بنك وآخر، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق النقد الأجنبي.

ويحرص المواطنون على متابعة هذه الأسعار بشكل يومي، سواء لأغراض السفر أو الاستيراد أو الادخار، ما يجعل سعر الدولار من أكثر المؤشرات الاقتصادية بحثًا واهتمامًا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 نحو 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

ويعتمد كثير من المتعاملين على سعر البنك المركزي كمؤشر رئيسي لاتجاهات سوق الصرف، نظرًا لدوره المحوري في تحديد السياسات النقدية ومتابعة حركة العُملات الأجنبية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

يُعد البنك الأهلي من أكبر البنوك الحكومية التي تحظى بثقة شريحة واسعة من العملاء، ما يجعل أسعاره محط اهتمام كبير من جانب المواطنين الراغبين في معرفة أحدث تطورات سعر الدولار.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 إلى مستوى 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

ويواصل بنك مصر تقديم أسعار متوافقة مع اتجاهات السوق المصرفية، مع الحفاظ على استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

يأتي هذا السعر متماشيا مع غالبية البنوك العاملة في السوق المحلية، في ظل حالة من التوازن بين العرض والطلب.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد نحو 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع.

ويعد هذا السعر من أقل المستويات المسجلة بين البنوك، ما يجعله محط اهتمام بعض المتعاملين الباحثين عن أفضل سعر متاح.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجّل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع. ويأتي هذا السعر ضمن النطاق السعري السائد في معظم البنوك المصرية، ما يعكس حالة من الاستقرار في تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 نحو 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

ويواصل البنك تقديم أسعار قريبة من متوسط السوق، مع التزامه بتحديث الأسعار بشكل منتظم وفقا لحركة العرض والطلب.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع. ويلاحظ أن الفارق بين سعر الشراء والبيع يظل محدودا، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق المصرفية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الأحد نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع. ويأتي هذا السعر متوافقًا مع أغلب البنوك الأخرى، في ظل سياسة تسعير متوازنة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

ويعد هذا السعر من المستويات القريبة من متوسط السوق، مع اختلافات طفيفة تعكس سياسات التسعير الخاصة بكل بنك.

متابعة مستمرة لتحركات سعر الدولار

يواصل المواطنون والمستثمرون متابعة تحركات سعر الدولار بشكل لحظي، خاصة مع تأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات.

يأتي استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 ليمنح قدرًا من الطمأنينة للأسواق، مع استمرار الترقب لأي مستجدات اقتصادية قد تنعكس على سوق الصرف خلال الأيام المقبلة.