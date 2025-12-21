قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم أزمته مع حسام حسن.. بشير التابعي: أحمد فتوح الأجدر بقيادة الجبهة اليسرى لمنتخب مصر
شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه
ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
«التابعي»: «مرموش» غير مُؤثر مع منتخب مصر.. ومحمد صلاح هو حسام حسن داخل الملعب
اعترافات كريم فهمي: الخناقات سر استمرار زواجي منذ 12 عامًا
رجل «أبو حنان» هتيجي في الموضوع.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن «ترامب» وأخطر القضايا الأمريكية
القانون حسم الأمر .. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟
أشرف صبحي يقدّم التعازي لأسرة السبّاح الراحل.. ويتفقد استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد |صور
مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترح «بن غفير» بإنشاء سجن تحرسه التماسيح
الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال
سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم .. يشهد سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي قبل بداية التعاملات، وهو ما ينعكس على مؤشرات البحث التي سجّلت اهتمامًا ملحوظًا من جانب المواطنين والمتابعين لحركة سوق الصرف في مصر.

يأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة دقيقة من المتعاملين لتغيرات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصةً مع اعتماد قطاعات واسعة من الأنشطة الاقتصادية على العملة الأمريكية في عمليات الاستيراد والتسعير.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 21 ديسمبر 2025

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 نحو 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

ويُعد هذا المستوى امتدادًا لحالة الهدوء النسبي التي سيطرت على السوق، مع استمرار ترقب المستثمرين والمتعاملين لأي تحركات جديدة قد تؤثر في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

أظهرت أسعار الدولار في البنوك المصرية حالة من التقارب الواضح، حيث جاءت الأسعار متقاربة إلى حد كبير بين بنك وآخر، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق النقد الأجنبي.

ويحرص المواطنون على متابعة هذه الأسعار بشكل يومي، سواء لأغراض السفر أو الاستيراد أو الادخار، ما يجعل سعر الدولار من أكثر المؤشرات الاقتصادية بحثًا واهتمامًا.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 نحو 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

ويعتمد كثير من المتعاملين على سعر البنك المركزي كمؤشر رئيسي لاتجاهات سوق الصرف، نظرًا لدوره المحوري في تحديد السياسات النقدية ومتابعة حركة العُملات الأجنبية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

يُعد البنك الأهلي من أكبر البنوك الحكومية التي تحظى بثقة شريحة واسعة من العملاء، ما يجعل أسعاره محط اهتمام كبير من جانب المواطنين الراغبين في معرفة أحدث تطورات سعر الدولار.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 إلى مستوى 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

ويواصل بنك مصر تقديم أسعار متوافقة مع اتجاهات السوق المصرفية، مع الحفاظ على استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

يأتي هذا السعر متماشيا مع غالبية البنوك العاملة في السوق المحلية، في ظل حالة من التوازن بين العرض والطلب.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد نحو 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع.

ويعد هذا السعر من أقل المستويات المسجلة بين البنوك، ما يجعله محط اهتمام بعض المتعاملين الباحثين عن أفضل سعر متاح.

سعر الدولار في بنك القاهرة
سجّل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع. ويأتي هذا السعر ضمن النطاق السعري السائد في معظم البنوك المصرية، ما يعكس حالة من الاستقرار في تعاملات اليوم.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 نحو 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

ويواصل البنك تقديم أسعار قريبة من متوسط السوق، مع التزامه بتحديث الأسعار بشكل منتظم وفقا لحركة العرض والطلب.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع. ويلاحظ أن الفارق بين سعر الشراء والبيع يظل محدودا، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق المصرفية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الأحد نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع. ويأتي هذا السعر متوافقًا مع أغلب البنوك الأخرى، في ظل سياسة تسعير متوازنة.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

ويعد هذا السعر من المستويات القريبة من متوسط السوق، مع اختلافات طفيفة تعكس سياسات التسعير الخاصة بكل بنك.

متابعة مستمرة لتحركات سعر الدولار

يواصل المواطنون والمستثمرون متابعة تحركات سعر الدولار بشكل لحظي، خاصة مع تأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات.

يأتي استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 ليمنح قدرًا من الطمأنينة للأسواق، مع استمرار الترقب لأي مستجدات اقتصادية قد تنعكس على سوق الصرف خلال الأيام المقبلة.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الأحد 21 ديسمبر 2025 سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

ترشيحاتنا

سحلب

طريقة عمل السحلب بالمنزل بمكونات في متناول اليد

النعناع

مشروب غير متوقع بديل لقهوة الصباح ويحسن الهضم .. تعرف عليه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد