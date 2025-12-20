قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بالأرقام..مخططات حكومة مدبولي للحصول على استثمارات أسبوعية بـ4.3 مليار دولار..ما القصة؟

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
محمد يحيي

تصاعدت مستهدفات طلبات حكومة الدكتور مصطفي مدبولي من الاستثمارات المالية غير المباشرة خلال الأسبوع الجاري بمقدار 18 مليار جنيه بما يعادل 378.71 مليون دولار مقارنة بما تم التخطيط له في الأسبوع الماضي.

وفقا لتقارير حكومية اطلع موقع “صدي البلد” على نسخة منها والتي كشفت عن استهداف الحكومة من تلك الاستثمارات العمل على تلبية احتياجات الخزانة العامة والوفاء بالتعهدات المطلوبة.

تنسيق حكومي

وجرى تكليف وزارة المالية  بالتنسيق مع البنك المركزي المصري بإعتباره المرتب لصفقات الاستثمارات المالية غير المباشرة بالتنسيق مع المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة.

وتتضمن تلك الاستثمارات؛ صفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية بما في ذلك عطاءات أذون وسندات الخزانة، حيث سيتم توجيه عوائدها في دعم الموازنة العامة للدولة.

وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.

استثمارات جديدة

وبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 204 مليار جنيه بما تساوي 4.3 مليار دولار مقابل  186 مليار جنيه بما يعادل 3.92 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.

وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

تنسيق مع البنك المركزي 

نسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.

تفاصيل الاستثمارات

وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 165 مليار جنيه دون تغيير عن الأسبوع الماضي

ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 36 مليار جنيه بتخيض مقداره 6 مليارات جنيه.

ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

توزيعات الاستثمار

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 75 مليار جنيه، بزيادة تقدر بقيمة 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وتستهدف وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 85 مليار جنيه يوم الخميس المقبل بنفس قيمة ما تم طرحه في الأسبوع الماضي

استثمارات سندات الخزانة

وتستهدف الحكومة طرح سندات خزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة إجمالية تبلغ  44 مليار جنيه  يوم الإثنين المقبل.

وجاءت توزيعات استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليار جنيه موزعة بين استحقاق خزانة لاستحقاق عامين بقيمة 10 مليارات جنيه واستحقاق 3 سنوات بقيمة 23 مليار جنيه و  استحقاق 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.

وتضمن طرح سندات خزانة ذات عائد متغير بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه موزعة بين استحقاق خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه و استحقاق خزانة لمدة 5 سنوات بقيمة 3 سنوات.

