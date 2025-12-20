برلماني: ارتفاع صادرات مصر إلى 44.39 مليار دولار يعكس طفرة اقتصاد الدولة بتوجيهات الرئيس

أشاد النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ، بأحدث مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في دعم الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار نسيم، في تصريح صحفي له اليوم إلى ما ذكره وزير الاستثمار حسن الخطيب، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت ارتفاعاً بنسبة 18% لتصل إلى نحو 44.39 مليار دولار، مقابل 37.54 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعظيم التصدير وتنويع الأسواق المستهدفة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن العجز في الميزان التجاري سجل انخفاضاً بنسبة 12% ليبلغ نحو 30.35 مليار دولار، مقارنة بـ34.42 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيداً بالجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية ضمن الإطار الدولي.

وأضاف نادر نسيم، أن هذه النتائج الإيجابية مدعومة بالارتفاع الكبير في صادرات عدد من الأسواق الرئيسية، أبرزها دولة الإمارات التي زادت صادراتنا إليها بنسبة 131% لتصل إلى 6.58 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع صادراتنا إلى الولايات المتحدة بنسبة 21%، وإيطاليا بنسبة 29%، مؤكداً أن هذه المؤشرات تمثل قاعدة قوية لتوسيع الأسواق وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستوى العالمي.

وأشار نائب بني سويف، إلى القطاعات التصديرية الرئيسة التي شكلت هيكل الصادرات، مثل مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، وغيرها من القطاعات التي حققت نسب نمو ملحوظة، مشدداً على أن هذا يعكس نجاح استراتيجية الدولة في دعم الصناعة المصرية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم حديثه، بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومة في تسهيل الإجراءات وتخفيض التكاليف، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بما يعزز مكانة مصر بين أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات التجارة ويضمن استدامة النمو الاقتصادي.