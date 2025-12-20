قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بعد انتهاء إعادة انتخابات النواب.. شروط فوز مرشحي الفردي

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
معتز الخصوصي

بعد انتهاء جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ، حدد قانون انتخابات مجلس النواب شروط فوز مرشحين الفردي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط فوز مرشحين الفردي.

الأغلبية المطلقة من شروط الفوز في الفردي والقائمة في انتخابات النواب

تنص المادة (23) من قانون انتخابات مجلس النواب على أنه يعلن فوز المترشح في النظام الفردي إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية. وفي حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للإعادة، ويتم إعلان فوز من يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد جولة الإعادة.

أما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة، ويُعلن فوز من حصلوا على أعلى الأصوات الصحيحة وفقًا لعدد المقاعد.

وفيما يخص نظام القوائم، نصت المادة ذاتها على أن القائمة الفائزة هي التي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإذا لم تحقق أي قائمة هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين اللتين حصدتا أكبر عدد من الأصوات، وتفوز القائمة التي تنال أعلى الأصوات الصحيحة في الإعادة.

كما تنص المادة (24) من قانون انتخابات مجلس النواب على أنه في حالة المترشح الوحيد أو القائمة الوحيدة، حيث انتخاب المترشح الوحيد إذا حصل على 5% على الأقل من إجمالي الناخبين المقيدين في الدائرة، وإلا يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقعد.

وفي حال وجود قائمة واحدة فقط في دائرة القوائم، تُعلن فوزها بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين، وإذا لم تحقق هذه النسبة يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

جولة الإعادة المرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب مرشحين الفردي قانون انتخابات مجلس النواب

