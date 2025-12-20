قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه
ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
«التابعي»: «مرموش» غير مُؤثر مع منتخب مصر.. ومحمد صلاح هو حسام حسن داخل الملعب
اعترافات كريم فهمي: الخناقات سر استمرار زواجي منذ 12 عامًا
رجل «أبو حنان» هتيجي في الموضوع.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن «ترامب» وأخطر القضايا الأمريكية
القانون حسم الأمر .. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟
أشرف صبحي يقدّم التعازي لأسرة السبّاح الراحل.. ويتفقد استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد |صور
مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترح «بن غفير» بإنشاء سجن تحرسه التماسيح
الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال
سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025
تقرير يكشف خريطة التغلغل لجماعة الإخوان داخل فرنسا.. ما القصة؟
بعد تعديلها.. الكشف عن أسعار صيانات سيات وكوبرا الجديدة

أسعار صيانات سيات وكوبرا
أسعار صيانات سيات وكوبرا
عزة عاطف

كشف وكيل علامتي سيات وكوبرا عن قائمة أسعار الصيانات الدورية المحدثة لـ طرازات رئيسية. تتيح هذه البيانات لملاك السيارات التخطيط المالي طويل الأجل لتكاليف التشغيل، حيث تظهر الجداول المرفقة أسعار الصيانات لسيارات سيات العملية وطرازات كوبرا المرتكزة على الأداء.

تعديل أسعار صيانات سيارات سيات 

تكشف الجداول أن تكاليف الصيانة في المسافات الأولى تكون في إطار اقتصادي مقبول لموديلات سيات، خاصة في فئة محركات الـ 1.6 لتر مثل إيبيزا وأرونا. 

ومع ذلك، تسجل التكاليف زيادة عند إجراء الصيانات الكبرى التي تتزامن مع مسافات 40 ألف و 60 ألف كيلومتر، والتي تتطلب استبدال مكونات أساسية مثل زيوت ناقل الحركة الأوتوماتيكي وبعض السيور.

في المقابل، تسجل طرازات كوبرا المرتكزة على الأداء، مثل كوبرا ليون وكوبرا تيرامار، تكاليف صيانة تتناسب مع فئتها. 

وسجلت الجداول تكاليف صيانة الـ 50 ألف كيلومتر، والتي تعكس طبيعة القطع والمكونات المستخدمة في منظومات الأداء.

تشمل الأسعار المعلنة في الجداول المرفقة قطع الغيار والمواد الاستهلاكية الأساسية لكل صيانة، بما في ذلك فلاتر الزيت، زيت المحرك وسائل الفرامل.

ويجب التنويه إلى وجود خدمة إضافية يوصي بها الوكيل وهي التنظيف والتشحيم المنتظم للسقف البانورامي، والتي تجرى كل 20,000 كم أو 12 شهرًا، وتضاف تكلفة هذه الخدمة بشكل منفصل عن أسعار الصيانة المذكورة في الجداول.

