بعد تعديلها.. الكشف عن أسعار صيانات سيات وكوبرا الجديدة

كشف وكيل علامتي سيات وكوبرا عن قائمة أسعار الصيانات الدورية المحدثة لـ طرازات رئيسية. تتيح هذه البيانات لملاك السيارات التخطيط المالي طويل الأجل لتكاليف التشغيل، حيث تظهر الجداول المرفقة أسعار الصيانات لسيارات سيات العملية وطرازات كوبرا المرتكزة على الأداء.

تعديل أسعار صيانات سيارات سيات

تكشف الجداول أن تكاليف الصيانة في المسافات الأولى تكون في إطار اقتصادي مقبول لموديلات سيات، خاصة في فئة محركات الـ 1.6 لتر مثل إيبيزا وأرونا.

ومع ذلك، تسجل التكاليف زيادة عند إجراء الصيانات الكبرى التي تتزامن مع مسافات 40 ألف و 60 ألف كيلومتر، والتي تتطلب استبدال مكونات أساسية مثل زيوت ناقل الحركة الأوتوماتيكي وبعض السيور.

في المقابل، تسجل طرازات كوبرا المرتكزة على الأداء، مثل كوبرا ليون وكوبرا تيرامار، تكاليف صيانة تتناسب مع فئتها.

وسجلت الجداول تكاليف صيانة الـ 50 ألف كيلومتر، والتي تعكس طبيعة القطع والمكونات المستخدمة في منظومات الأداء.

تشمل الأسعار المعلنة في الجداول المرفقة قطع الغيار والمواد الاستهلاكية الأساسية لكل صيانة، بما في ذلك فلاتر الزيت، زيت المحرك وسائل الفرامل.

ويجب التنويه إلى وجود خدمة إضافية يوصي بها الوكيل وهي التنظيف والتشحيم المنتظم للسقف البانورامي، والتي تجرى كل 20,000 كم أو 12 شهرًا، وتضاف تكلفة هذه الخدمة بشكل منفصل عن أسعار الصيانة المذكورة في الجداول.