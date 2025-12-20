قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه
ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
«التابعي»: «مرموش» غير مُؤثر مع منتخب مصر.. ومحمد صلاح هو حسام حسن داخل الملعب
اعترافات كريم فهمي: الخناقات سر استمرار زواجي منذ 12 عامًا
رجل «أبو حنان» هتيجي في الموضوع.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن «ترامب» وأخطر القضايا الأمريكية
القانون حسم الأمر .. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟
أشرف صبحي يقدّم التعازي لأسرة السبّاح الراحل.. ويتفقد استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد |صور
مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترح «بن غفير» بإنشاء سجن تحرسه التماسيح
الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال
سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025
تقرير يكشف خريطة التغلغل لجماعة الإخوان داخل فرنسا.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رمضان 2026.. تعرف على موعد بدء الشهر الكريم ويوم عيد الفطر

رمضان 2026.. تعرف على موعد بدء الشهر الكريم ويوم عيد الفطر
رمضان 2026.. تعرف على موعد بدء الشهر الكريم ويوم عيد الفطر
عبد العزيز جمال

باقٍ كم يومًا على رمضان؟، سؤال طرحه الكثيرون بعدما  أعلنت دار الإفتاء أن شهر رجب يبدأ رسميًا غدًا الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، وهو الشهر الذي يسبق شعبان ورمضان، ويبحث كثير من المسلمين عن موعد حلول شهر رمضان 2026 لما له من فضل عظيم وأهمية روحية كبيرة في حياة المسلمين.
 

موعد بدء شهر رجب

ويولد هلال شهر رجب بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:45 صباح يوم السبت 29 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 20 ديسمبر 2025م.

 

رؤية هلال شهر شعبان


ويظل الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما تتراوح مدته في باقي محافظات مصر بين 8 و14 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس بين 1 و26 دقيقة، مع استثناء مدينة أنقرة بتركيا التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.

متى يبدأ صيام شهر رجب؟

يبدأ صيام ما يُعرف بـ«الأيام البيض» في شهر رجب، وهي الأيام الثلاثة: 13، 14، و15 من الشهر الهجري، ويعتبر صيامها من السنن المستحبة، حيث يحرص كثير من المسلمين على اغتنام هذه الفرصة الروحانية قبل حلول شهر رمضان.

وبحسب التقويم، فإن الأيام البيض في رجب 1447هـ ستكون يوم الجمعة 2 يناير 2026، والسبت 3 يناير، والأحد 4 يناير 2026.
 

دعاء رؤية هلال شهر رجب

موعد شهر شعبان 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر شعبان 1447هـ فلكيًا سيكون يوم الثلاثاء 20 يناير 2026م، على أن تكون عدة الشهر 29 يومًا.

التقويم الهجري ونشأته

ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري، وهو المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض. ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأول، جمادى الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

ويُعد التقويم الهجري أو القمري هو التقويم الرسمي في بعض الدول العربية مثل السعودية. وقد أُنشئ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، واعتمد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (24 سبتمبر 622م) بداية لأول سنة فيه، ومنها جاءت تسميته بالتقويم الهجري.

الاستعداد لرؤية هلال رمضان 2026

يستعد المسلمون في مصر والعالم العربي لمعرفة موعد رؤية هلال رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام اليومية. 

ومع اقتراب الشهر الفضيل، يزداد البحث عن مواعيد الرؤية الشرعية التي تعتمد عليها الجهات الدينية في تحديد بداية الشهر رسميًا.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا وكم تبقى على رجب شعبان؟

موعد هلال رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن أول أيام رمضان 2026 في مصر يُتوقع أن يكون الخميس 19 فبراير 2026، أي بعد 78 يوما من الآن، وفقًا لحسابات البحوث الفلكية.
كما أوضح المعهد أن الشهر سيستمر لمدة 30 يومًا، ليكون آخر أيامه الجمعة 20 مارس 2026، بينما يوافق عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026.

الرؤية الشرعية وحسم بداية الشهر

رغم الحسابات الفلكية الدقيقة، تنتظر مصر والعالم الإسلامي الإعلان الرسمي من دار الإفتاء ، التي تعتمد على الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان 1447 هـ.

وسيتم تحري الهلال بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام الشهر الكريم، مما يجعل الإعلان الرسمي المرجع الديني الأهم للمسلمين.

عدد أيام وصيام شهر رمضان 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 2026 سيستمر 30 يومًا كاملة. أما ساعات الصيام، فستتراوح بين 12 و13 ساعة يوميًا في معظم الدول العربية، مع اختلاف بسيط وفق خطوط الطول والموقع الجغرافي.

وتكون ساعات الصيام في بداية الشهر أقصر، ثم تزيد تدريجيًا مع تقدّم الأيام، ما يستدعي استعدادًا بدنيًا تدريجيًا من الصائمين.

موعد شهر رمضان 2026

العد التنازلي لرمضان 2026

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تؤكد الحسابات الفلكية أن الشهر سيبدأ يوم الخميس 19 فبراير 2026 وسيستمر 30 يومًا، بينما ستراوح ساعات الصيام بين 12 و13 ساعة يوميًا، وتبقى الرؤية الشرعية هي الفيصل لتحديد موعد بداية الشهر بدقة.

موعد عيد الفطر 2026

ويأتي عيد الفطر 2026 يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن تبدأ صلاة العيد بعد شروق الشمس بحوالي 15 دقيقة، وفق التقديرات الفلكية الرسمية.

 

رمضان باقٍ كم يومًا على رمضان متى يبدأ صيام شهر رجب كم يومًا على رمضان موعد شهر شعبان 2026 الاستعداد لرؤية هلال رمضان موعد هلال رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

ترشيحاتنا

هدير عبد الرازق

22 ديسمبر.. محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا لاتهامهما في فيديوهات مخلة

المتهمة

حبس سيدة لاتهامها بانتحال صفة طبيبة وإدارتها عيادة تجميل بدون ترخيص

سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات.. غدًا

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد