رمضان 2026.. تعرف على موعد بدء الشهر الكريم ويوم عيد الفطر

باقٍ كم يومًا على رمضان؟، سؤال طرحه الكثيرون بعدما أعلنت دار الإفتاء أن شهر رجب يبدأ رسميًا غدًا الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، وهو الشهر الذي يسبق شعبان ورمضان، ويبحث كثير من المسلمين عن موعد حلول شهر رمضان 2026 لما له من فضل عظيم وأهمية روحية كبيرة في حياة المسلمين.



موعد بدء شهر رجب

ويولد هلال شهر رجب بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:45 صباح يوم السبت 29 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 20 ديسمبر 2025م.







ويظل الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما تتراوح مدته في باقي محافظات مصر بين 8 و14 دقيقة.



أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس بين 1 و26 دقيقة، مع استثناء مدينة أنقرة بتركيا التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.

متى يبدأ صيام شهر رجب؟

يبدأ صيام ما يُعرف بـ«الأيام البيض» في شهر رجب، وهي الأيام الثلاثة: 13، 14، و15 من الشهر الهجري، ويعتبر صيامها من السنن المستحبة، حيث يحرص كثير من المسلمين على اغتنام هذه الفرصة الروحانية قبل حلول شهر رمضان.

وبحسب التقويم، فإن الأيام البيض في رجب 1447هـ ستكون يوم الجمعة 2 يناير 2026، والسبت 3 يناير، والأحد 4 يناير 2026.



موعد شهر شعبان 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر شعبان 1447هـ فلكيًا سيكون يوم الثلاثاء 20 يناير 2026م، على أن تكون عدة الشهر 29 يومًا.

التقويم الهجري ونشأته

ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري، وهو المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض. ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأول، جمادى الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

ويُعد التقويم الهجري أو القمري هو التقويم الرسمي في بعض الدول العربية مثل السعودية. وقد أُنشئ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، واعتمد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (24 سبتمبر 622م) بداية لأول سنة فيه، ومنها جاءت تسميته بالتقويم الهجري.

الاستعداد لرؤية هلال رمضان 2026

يستعد المسلمون في مصر والعالم العربي لمعرفة موعد رؤية هلال رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام اليومية.

ومع اقتراب الشهر الفضيل، يزداد البحث عن مواعيد الرؤية الشرعية التي تعتمد عليها الجهات الدينية في تحديد بداية الشهر رسميًا.

موعد هلال رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن أول أيام رمضان 2026 في مصر يُتوقع أن يكون الخميس 19 فبراير 2026، أي بعد 78 يوما من الآن، وفقًا لحسابات البحوث الفلكية.

كما أوضح المعهد أن الشهر سيستمر لمدة 30 يومًا، ليكون آخر أيامه الجمعة 20 مارس 2026، بينما يوافق عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026.

الرؤية الشرعية وحسم بداية الشهر

رغم الحسابات الفلكية الدقيقة، تنتظر مصر والعالم الإسلامي الإعلان الرسمي من دار الإفتاء ، التي تعتمد على الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان 1447 هـ.

وسيتم تحري الهلال بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام الشهر الكريم، مما يجعل الإعلان الرسمي المرجع الديني الأهم للمسلمين.

عدد أيام وصيام شهر رمضان 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 2026 سيستمر 30 يومًا كاملة. أما ساعات الصيام، فستتراوح بين 12 و13 ساعة يوميًا في معظم الدول العربية، مع اختلاف بسيط وفق خطوط الطول والموقع الجغرافي.

وتكون ساعات الصيام في بداية الشهر أقصر، ثم تزيد تدريجيًا مع تقدّم الأيام، ما يستدعي استعدادًا بدنيًا تدريجيًا من الصائمين.

العد التنازلي لرمضان 2026

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تؤكد الحسابات الفلكية أن الشهر سيبدأ يوم الخميس 19 فبراير 2026 وسيستمر 30 يومًا، بينما ستراوح ساعات الصيام بين 12 و13 ساعة يوميًا، وتبقى الرؤية الشرعية هي الفيصل لتحديد موعد بداية الشهر بدقة.

موعد عيد الفطر 2026

ويأتي عيد الفطر 2026 يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن تبدأ صلاة العيد بعد شروق الشمس بحوالي 15 دقيقة، وفق التقديرات الفلكية الرسمية.