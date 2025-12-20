قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل توقفت حركة الطيران العالمي فجأة خلال الساعات والأيام الماضية؟
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم بخير، أيام ويهل علينا عام ٢٠٢٦ 
اللهم اجعله عاما جديدا سعيدا علينا جميعا،
اللهم  اجعله أجمل وأحسن
وأكثر رحمة،
اجعل بدايته فرح، وخير وموده.

يا رب،
اجعلنا نفرح دون خوف،
ونضحك من القلب،
ونؤمن بأن القادم  أجمل،
يارب في الكريسماس، وفي كل عيد،
اجعلنا نؤمن أن الميلاد فكرة…
وأن كل شيء يمكن أن يولد من جديد:
القلب، والأمل، وحقق لنا أحلامنا المؤجلة.
يا رب،
اجعل بيوتنا أكثر دفئًا،
وأحاديثنا اكثر شغفا،
وأيامنا مليئة بتفاصيل صغيرة تستحق الشكر.
علّمنا أن نرى النعمة قبل أن تزول،
وأن نقول "الحمد لله" لأن في الحياة ما يستحق الامتنان.. والحمد والشكر 
وفي العام الجديد…
نطلب صحة جيده،
وطمأنينة تدوم،
وأيامًا عادية جدًا…
لأن العادي حين يكون هادئًا هو أجمل ما في الدنيا.

يا رب،
علّمنا في العام الجديد أن نكون أبسط، وأصدق، وأرحم.
أن نفهم أن الحياة لا تُقاس بما نملك، بل بمن احتملناهم واحتملونا..
وأحببناهم وأحبونا ساندناهم وساندونا في الصحة والمرض وبهم تخطينا ضعفنا وأحزاننا 
يا رب،
امنح الذين اعتادوا الوحدة دفءا
والذين فقدوا أحباءهم طمأنينة تجعلهم يشعرون  إن الغياب ليس نهاية،
وأن الذكريات يمكن أن تكون نعمة لا وجعًا.
يا رب،
خفّف عن المتعبين تعبهم،
وعن القلقين قلقهم،
علّمنا أن الكلمة الطيبة صدقة،
وأن الاختلاف رحمة،
يا رب،
اغفر لنا زلاتنا،
أعطِنا قلوبًا لا تقسو،
وحياة هادئة مستقره
وفي العام الجديد،
اجعل حياتنا أفضل،
واجعلنا إليك أقرب
يا رب،
اجعل هذا العام لي بداية طيبة،
طمأنينة في القلب،
وبركة في الوقت،
وقوة لا تُرهق،
ونورًا يدلّني كلما تاه الطريق.
واحفظ لي أسرتي،
بيوتًا عامرة بالمودة،
وصحة بلا مرض ،
وقلوبًا لا يفرقها تعب ولا قلق.

اجعلنا سندًا لبعضنا،
ولا ترينا  بأسًا ولا وجعًا.
يا رب،
احفظ مصر .. آمنة مطمئنة،
مستقرة، بعيدة عن الصراعات والحروب 
كريمة بأهلها .
بارك في أرضها، ونيلها، وناسها،
واجعل الخير فيها سابقًا للشر،
والأمل أقوى من الخوف.
واحفظ رئيسها،
ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد،
وأعنه على حمل الأمانة،
واجعل قراره رشيدًا،
وخطاه في طريق الحق والبناء والاستقرار.
واحفظ شعبها،
بقلوبهم الطيبة،
وصبرهم الطويل،
وقدرتهم الدائمة على الوقوف من جديد.
اجعل هذا العام عليهم ألين،
وأوسع رزقًا،
وأكثر عدلًا ورحمة
يارب استجب لدعائي فأنت مجيب الدعاء وانت من قال ادعوني استجب لكم
كل عام ومصر وشعبها بخير.

إلهام أبو الفتح صدى البلد مقالات صدى البلد المقالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

محكمة

تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه بسبب مبلغ مالى في شبرا الخيمة

حبس المتهم

المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر في شبرا الخيمة

هيئة قضايا الدولة

حتى 1 يناير 2026.. هيئة قضايا الدولة تتسلم ملفات التعيين بوظيفة «مندوب مساعد»

بالصور

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

فيديو

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد