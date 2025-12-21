اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

عادت نبوءات العرافة البلغارية الكفيفة بابا فانجا إلى الواجهة مجددًا، بعد تداول توقعات منسوبة لها عن عام 2026، رغم وفاتها قبل ما يقرب من 30 عامًا.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تُعد بابا فانجا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل، خاصة بين مؤيدي نظريات المؤامرة، الذين يزعمون أنها تنبأت بأحداث كبرى مثل جائحة كورونا.

ومن أكثر تنبؤاتها المثيرة للصدمة، ادعاؤها أن البشر سيتواصلون مع حضارة جديدة في نوفمبر 2026، عبر وصول «مركبة فضائية ضخمة» إلى كوكب الأرض، في حدث يُقال إنه سيُشكل نقطة تحول تاريخية للبشرية.

ورغم ذلك، لا يزال العلماء يشككون بشدة في أي احتمال قريب للتواصل مع كائنات فضائية، كما تؤكد العلماء في أمريكا عدم وجود أدلة على حياة خارج كوكب الأرض.

كما حذرت بابا فانجا، بحسب ما يُتداول، من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة نتيجة تصاعد التوترات بين القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين وروسيا والولايات المتحدة.

وتضمنت نبوءاتها أيضًا تحذيرات من موجة كوارث طبيعية مدمرة، تشمل زلازل عنيفة، وانفجارات بركانية، وأحوالًا جوية قاسية قد تؤثر على نحو 8% من مساحة الكوكب.

وفي المقابل، لم تخلُ رؤاها من توقعات إيجابية، حيث يُقال إنها تنبأت باختراقات علمية قد تُغير العالم، مثل تطوير اختبارات دم للكشف المبكر عن السرطان، وإمكانية استخراج الطاقة من الفضاء.

ورغم شهرتها الواسعة، لم تترك بابا فانجا أي سجلات مكتوبة لنبوءاتها، إذ نُقلت معظم رواياتها عن طريق ابنة أختها كراسيميرا ستويانوفا، أو أتباع آخرين وثقوا أقوالها بعد وفاتها، وهو ما أثار اتهامات بتأويل كلماتها بشكل غير دقيق.