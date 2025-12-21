قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
16 ملفًا .. اختفاء مُفاجئ لوثائق «إبستين» يُثير الجدل داخل وزارة العدل الأمريكية
ما هو دعاء أول ليلة من رجب؟.. ردّد 5 كلمات الآن ليبدأ قدرك الأجمل
إعلان نتيجة جولة الإعادة بـ55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب .. الخميس
«الشيوخ» يناقش تطوير الصناعة الوطنية ودعم المشروعات المتوسطة .. اليوم
«الجعايدي»: «بن رمضان» رقم 1 بمنتخب تونس.. وتراجع مستواه بعد كأس العالم للأندية «طبيعي»
عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي
حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي
مدرب أنجولا السابق: منتخب مصر سيفوز على زيمبابوي.. والمباريات الافتتاحية نقطة الانطلاق
لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي
مُقاتلات مجهولة تحلق بسماء دير الزور.. أكثر من 70 هدفًا لداعش تحت القصف الجوي
«الغندور»: «توروب» يرفض رحيل محمد شكري عن الأهلي .. لهذا السبب
بيراميدز يجهز عرضًا لضم ناصر ماهر من الزمالك.. واللاعب يوافق بشكل مبدئي
مرأة ومنوعات

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

حياة عبد العزيز

عادت نبوءات العرافة البلغارية الكفيفة بابا فانجا إلى الواجهة مجددًا، بعد تداول توقعات منسوبة لها عن عام 2026، رغم وفاتها قبل ما يقرب من 30 عامًا.

 وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تُعد بابا فانجا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل، خاصة بين مؤيدي نظريات المؤامرة، الذين يزعمون أنها تنبأت بأحداث كبرى مثل جائحة كورونا.

ومن أكثر تنبؤاتها المثيرة للصدمة، ادعاؤها أن البشر سيتواصلون مع حضارة جديدة في نوفمبر 2026، عبر وصول «مركبة فضائية ضخمة» إلى كوكب الأرض، في حدث يُقال إنه سيُشكل نقطة تحول تاريخية للبشرية. 

ورغم ذلك، لا يزال العلماء يشككون بشدة في أي احتمال قريب للتواصل مع كائنات فضائية، كما تؤكد العلماء في  أمريكا عدم وجود أدلة على حياة خارج كوكب الأرض.

كما حذرت بابا فانجا، بحسب ما يُتداول، من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة نتيجة تصاعد التوترات بين القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين وروسيا والولايات المتحدة.

وتضمنت نبوءاتها أيضًا تحذيرات من موجة كوارث طبيعية مدمرة، تشمل زلازل عنيفة، وانفجارات بركانية، وأحوالًا جوية قاسية قد تؤثر على نحو 8% من مساحة الكوكب.

وفي المقابل، لم تخلُ رؤاها من توقعات إيجابية، حيث يُقال إنها تنبأت باختراقات علمية قد تُغير العالم، مثل تطوير اختبارات دم للكشف المبكر عن السرطان، وإمكانية استخراج الطاقة من الفضاء.

ورغم شهرتها الواسعة، لم تترك بابا فانجا أي سجلات مكتوبة لنبوءاتها، إذ نُقلت معظم رواياتها عن طريق ابنة أختها كراسيميرا ستويانوفا، أو أتباع آخرين وثقوا أقوالها بعد وفاتها، وهو ما أثار اتهامات بتأويل كلماتها بشكل غير دقيق.

بابا فانجا كورونا العرافة البلغارية الكفيفة توقعات 2026

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

الزمالك

إبراهيم عبدالخالق يكشف أهمية كأس عاصمة مصر لاستعادة مستوى نجوم الزمالك

الزمالك

صلاح سليمان: الفوز على حرس الحدود يرفع معنويات الزمالك

كأس مصر

لجنة الحكام تعلن أطقم مباراتي الإثنين بدور الـ32 لكأس مصر

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

