في عيد ميلادها.. قصة اختفاء بثينة رشوان وأزواجها الأربعة

يحل اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة بثينة رشوان، التى قدمت عدد من الاعمال الفنية المميزة والمحفورة فى وجدان المشاهد المصري.

بداية بثينة رشوان الفنية

دخلت بثينة رشوان إلى عالم الفن من باب الإعلانات، حتى اكتشفها الكاتب رضوان الكاشف، وقدمت عددا من الأعمال المعروفة، من بينها: «شرف فتح الباب، ولاد السيدة، أولاد الحلال، الدوائر المغلقة، قصة مدينة، عظمة يا ست، هوانم جاردن سيتي»، وغيرها.

عالم البزنس بثينة رشوان

وكشف الفنانة بثينة رشوان عن سر اتجاهها إلى عالم البيزنس والأعمال الحرة خلال فترة ابتعادها عن الساحة الفنية حيث استطاعت أن تفتح بعض المحلات المتخصصة في الأحذية والإكسسوارات.

وقالت بثينة رشوان: سر اتجاهي إلى عالم البيزنس والأعمال الحرة بعد ابتعادي عن الساحة الفنية هو شخصيتي التي لا تعرف الكسل أو الجلوس بالمنزل وبعد أن ابتعدت عن التمثيل قررت أن اشغل وقتي في أمور أخرى وبالفعل فتحت بعض المحلات المتخصصة في الأحذية والإكسسوارات وحققت في هذا المجال نجاحا كبيرا ومازالت مستمرة فيه حتى الآن ولكن أتركها لبعض المقربين منى يديرها وأشرف عليهم حاليا.

وأوضحت بثينة رشوان : فترة غيابي عن الساحة استمرت لمدة 9 سنوات ولم أعرف من السبب في ذلك وأن كنت أظن أن السبب في هذا الأمر تقصير من جانبي إلى جانب قصور في السوق الفني أو الساحة الفنية.

أزمة بثينة رشوان مع مخرج المال والبنون

أكدت الفنانة بثينة رشوان أن المخرج مجدي أبو عميرة قرر أن يستبعدها من مسلسل "المال والبنون" بسبب رفضها الزواج منه.

وقالت بثينة رشوان في ندوة صدى البلد : تم الاتفاق معي بعد اختيار المخرج مجدى أبو عميرة لي في دور ثريا بمسلسل المال والبنون وأثناء التحضيرات طلب الزواج مني واعتزال التمثيل وهو الأمر الذي رفضته تماما.

وأوضحت بثينة رشوان : بعد فترة فوجئت بقرار منه يستبعدني من العمل وتم الاتفاق بعد ذلك مع الفنانة حنان ترك.

وأشارت بثينة رشوان إلى أن رفضي الزواج من المخرج مجدى أبو عميرة كان نابعا من أني كنت أرغب في التمثيل والاستمرار في مهنتي ولكن إذا عاد بي الزمن كنت اوافق بالزواج منه ولكن مع شرط استمراري العمل في مجال الفن خاصة أنه كانت هناك الكثير من الزيجات الفنية منها محمد فاضل وفردوس عبد الحميد.

أزواج بثينة رشوان

تزوجت بثينة رشوان، أربع مرات، ولديها 4 أبناء هم: عمر ودنيا وكريم وبوسي، وكان عمر إحدى زيجاتها قصيرا إلى حد كبير ولم تستمر سوى 4 شهور فقط.