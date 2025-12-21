قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الخليل ورام الله
نموذج يُحتذى به .. مطالب برلمانية لتعميم مُبادرة «دفء وكساء» بالسويس بمختلف المحافظات
فن وثقافة

في عيد ميلادها.. قصة حب نجلاء فتحي لم تكتمل مع أحمد زكي وأزواجها الأربعة

نجلاء فتحي
نجلاء فتحي
أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم الفنانة القديرة نجلاء فتحي عبد ميلادها، حيث إنها من مواليد 21 ديسمبر ، وتعد واحدة من نجمات السينما المصرية .

بداية حياة نجلاء فتحي الفنية

اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء حسين أحمد فتحي، واختار لها والدها هذا الاسم تيمنًا بالسيدة فاطمة الزهراء، ابنة الرسول محمد ولكونها ولدت في يوم المولد النبوي.

انفصل والدها عن والدتها وهي في سن الحادية عشرة، وأقامت مع والدها فترة بالفيوم، وقد اكتشفها المنتج عدلي المولد بالصدفة البحتة بعد أن رآها بالإسكندرية وهي في الـ15 من عمرها، وأسند إليها دورا في فيلم "الأصدقاء الثلاثة" عام 1966، وعندما علم عبد الحليم حافظ بأمر هذا الفيلم أصر على تبنيها ودعمها ومساندتها، حيث عانت من رفض أسرتها لعملها بالفن،وقرر ان يتخار لها اسما جديدا بدلا من فاطمة الزاهراء ليستقر على اسم نجلاء فتحى.

كان أول من قدم الفنانة نجلاء فتحى فى السينما المنتج رمسيس نجيب حيث قدمت دور البطولة في برغم أن سنها كان 17 عاما فقط، وذلك فى فيلم "أفراح" من إخراج أحمد بدرخان، وتوهجت نجلاء فتحى بشكل كبير فى فترة السبعينيات حيث قدمت في تلك الحقبة عشرات الأفلام أمام عديد من نجوم السينما المصرية مثل رشدي أباظة وعادل إمام وفريد شوقي ويحيي شاهين وعماد حمدى وغيرهم.

وكونت نجلاء فتحى ثنائية فنية مع الفنان الراحل محمود ياسين حيث قدما معا ما يقرب من 25 فيلما من الأفلام ذات الطابع الرومانسي، مثل: "شباب يحترق، دمي ودموعي وابتسامتي، الشيطان امرأة، العاطفة والجسد، أنف وثلاث عيون، رحلة النسيان، اذكريني، الشريدة"، وغيرها من الأعمال التي تشكل علامات في تاريخ السينما.

أزواج فى حياة نجلاء فتحي 

تزوجت نجلاء فتحى أربعة مرات حيث كان من المهندس أحمد عبد القدوس، نجل الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، لكن الزيجة لم تستمر طويلا.

أما الزيجة الثانية من الفنان سيف أبو النجا شقيق الفنان خالد أبو النجا، والذى قدم دورا في فيلم “امبراطورية ميم” أمام الفنانة فاتن حمامة، وكان يلعب دور الابن الاكبر، وتم الانفصال بعدما انجبت منه ابنتها الوحيدة “ياسمين”.

وتزوجت نجلاء فتحى للمرة الثالثة من أمير سعودى، وأستمرت الزجية  ثلاث سنوات بين القاهرة وباريس، ولكن الزواج لم يستمر طويلا، نظرا لرفضها عدد من الأدوار في تلك الفترة، حيث اشترط عليها المشاركة بعمل واحد فقط بالسنة.

أما الزيجة الأخيرة كانت من الإعلامى حمدى قنديل والتى استمرت لفترة طويلة حتى رحيله، وبدا التعارف بينهما أثناء إجراءه حوارا معها في منزل شقيقتها بالدقي لصالح التليفزيون المغربى، عام 1992.

مرض نادر 

كما تعرضت نجلاء فتحى إلى أزمة صحية شديدة وهى إصابتها بمرض نادر وهو “الصدفية” والذى كان حديث السوشيال ميديا وذلك فى 2014 وظلت هذه الأزمة تطاردها حتى استطاعت أن تعود إلى حياتها الطبيعية ومعلاجة المرض وكانت بجوار الراحل حمدى قنديل.

قصة حب لم تكتمل مع أحمد زكي 

قال الماكيير الشهير محمد عشوب: “ أحمد زكي طالته شائعات زواج وحب مع عدد من الأسماء، إلا أنه عاش قصة حب مع الفنانة العظيمة نجلاء فتحي، وكاد أن يتزوجها، إلا أنه في كل مرة يتم تحديد موعد نهائي للزواج يهرب، وحين شعرت بذلك أتمت خطوبتها من قريب لها يعمل في دولة الإمارات”.

وأضاف محمد عشوب: “حين علم أحمد زكي بهذا الأمر اتصل بها وطلب مقابلتها، وقد كانت في المونتاج تنهي أحد الأفلام مع المخرج محمد خان، وبعد أن تقابلا أخذها بالسيارة وذهب إلى طريق إسكندرية الصحراوي وقلب بهما السيارة، ولأنها شديدة الذكاء فقد تمكنت من تفادي الإصابة، إلا أن أحمد زكي هو من أصيب بكسور وكدمات”.

وتابع: “إنسانية الفنانة العظيمة نجلاء فتحي جعلتها تمكث بجانب أحمد زكي في المستشفى طيلة فترة إقامته، ولكن بعد أن خرج وتماثل للشفاء، اتخذت قرارا بإنهاء الموضوع وإغلاق تلك الصفحة نهائيا، وبعدها عاشت قصة حب مع الكاتب والصحفي والإعلامي الكبير حمدي قنديل وتزوجته”.

