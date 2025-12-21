كشفت حقيقة الاتهامات الأخيرة.. بدرية طلبة: الشعب المصري على قلبي وهو سبب نجاحي |فيديو

أكدت الفنانة بدرية طلبة احترامها وحبها الكبير للشعب المصري، مشددة على أن ما تم تداوله عنها خلال الفترة الماضية تضمن الكثير من الاتهامات غير الصحيحة.

وقالت بدرية طلبة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «الشعب المصري كله على دماغي، وهو اللي خلّاني بدرية طلبة، واللي وصل ليكم عني كان غلط. أنا بنت مصر، والشعب المصري إخواتي».

وأضافت أنها تعرضت لسوء فهم وهجوم غير مبرر، موضحة: «حصلت عليّا اتهامات غلط ومش صح، وكان غلط إني رديت .

واختتمت تصريحاتها قائلة: «أنا بنت مصر وصناعة مصرية، ومصر هتفضل أم الدنيا».

يذكر أن تألقت الفنانة بدرية طلبة في رمضان 2025 في مسلسل ونقابل حبيب



أبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومحمود ياسين وإنجي كيوان ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

شاهد الفيديو:



https://youtube.com/shorts/zmZO_l3J6pI?si=Rce2_b4NpnXIIE-b