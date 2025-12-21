قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباحثات مصرية صومالية حول سبل تعزيز الشراكة ودعم الأمن والاستقرار
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الرواندى توسيع التعاون في كل المجالات
عمرو الدردير يشعل الجدل: ناصر منسي أفضل من هالاند
«الصحة»: فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن مُبادرة الكشف المُبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزّم»
وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي
مراعاة أعياد المسيحيين… محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول
محمد صبحي يرفض عروضًا بمليون دولار في موسم الرياض: «الفن لا يُقدّم بدون رسالة واضحة»
اركب جيب شيروكي أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

«الصحة»: فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن مُبادرة الكشف المُبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزّم»

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 8 ملايين و265 ألفًا و709 طلاب في مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية. 

انطلقت المبادرة مع بداية العام الدراسي في 5 أكتوبر 2025، وتستمر حتى الآن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على صحة الطلاب، وتستهدف فحص الطلاب المصريين وغير المصريين بالمرحلة الابتدائية عبر 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة في جميع المحافظات طوال العام الدراسي.

وقال إن خدمات المبادرة تشمل إجراء مسح طبي يتضمن قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين للكشف عن سوء التغذية، مع وضع آليات لتحسين صحة الطلاب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 الحالات المكتشفة يتم تحويلها 

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الحالات المكتشفة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج مجانًا، مع تسليم الطالب «كارت متابعة» يحتوي على بياناته الشخصية لضمان المتابعة الدورية عبر العيادات في جميع المحافظات.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة، إلى مشاركة 2000 فريق طبي مدرب على بروتوكولات الفحص والتشخيص ومكافحة العدوى. تُنفذ الإجراءات باتباع التدابير الاحترازية كاملة، مع توزيع المسح على مدار العام لتجنب التكدس. كما تقوم فرق التثقيف الصحي بتوعية الطلاب بالإجراءات الوقائية، ويُخصص الخطان الساخنان «105» و«106» للرد على استفسارات المواطنين بشأن المبادرة.

