متحدث الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المُزمنة |فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنّ مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي هي إحدى مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على صحة المصريين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان لتنفيذ هذه المبادرات.

وأضاف مُتحدث وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: « نتحدث عن فحص أكثر من 20 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة والتي بدأت في سبتمبر 2021، ومستمرة وستظل مستمرة، كما أنه واحدة من ضمن الأسباب التي جعلت المبادرة واسعة الانتشار هي أنها تقدم من خلال 3600 وحدة رعاية أولية في كافة محافظات الجمهورية».

وتابع: «الفئات المستهدفة للمشاركة في المبادرة هي كل المواطنين والمقيمين فوق سن 40 سنة، وكذلك الشباب اللذين لديهم تاريخ أسري، إذ إن أحد من الأسرة كان مصابًا بأي من الأمراض المزمنة أو اعتلال كلوي».

وأكمل: «الخدمات التي تقدمها المبادرة هي قياس ضغط الدم وتحليل السكر العشوائي والتراكمي وقياس نسبة الدهون في الدم وفحص وظائف الكلى وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى الجلسات التوعوية الصحة المرتبطة بعوامل الخطورة من الأمراض المزمنة».