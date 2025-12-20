كوثر محمود: مطالب التمريض ليست فئوية بل تتعلق بالأمن القومي وصحة المواطن

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إن أخلاقيات الفريق الطبي وقدرته على العمل دون صراع أدوار تمثل الأساس الحقيقي لتقديم خدمة صحية ناجحة، مؤكدة أن تغيير الثقافة المجتمعية تجاه مهنة التمريض أصبح ضرورة ملحّة في المرحلة الحالية.

أعلى الدرجات العلمية

وأضافت محمود خلال حوارها في برنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران على شاشة إكسترا نيوز، أن حصول أحد أفراد التمريض على أعلى الدرجات العلمية، بما فيها الدكتوراه، يجب ألا يكون عائقًا أمام توليه مناصب قيادية، قائلة: "لو ممرض حاصل على دكتوراه وأعلى الشهادات، لماذا لا يكون وزير صحة؟ كمواطنة، هل سأقبل؟ نعم، إذا كان كفؤًا"، مشددة على أن القضية تتعلق بالكفاءة وليس بالمسمى الوظيفي.

وأشارت إلى أن الدعم السياسي الذي حظي به التمريض خلال جائحة كورونا، وخاصة مساندة رئيس الجمهورية، أحدث تحولًا كبيرًا في نظرة المجتمع والفريق الطبي لدور التمريض، لافتة إلى أن تعيينها ممثلًا للتمريض في مجلس الشيوخ خلال الفترة السابقة أسهم في ترسيخ هذا المفهوم.

وأكدت نقيب التمريض أن تولي كوادر تمريضية مؤهلة مناصب قيادية مثل مدير مديرية أو وكيل وزارة من شأنه أن يغير الثقافة السائدة تدريجيًا، موضحة: "لسنا بصدد اختراع الذرة، وإنما ننقل تجارب الدول المتقدمة ونطبقها بما يناسبنا".

وطالبت الدكتورة كوثر محمود بتبني مبادرة وطنية للتمريض برعاية رئيس الجمهورية والسيدة الأولى، تحت شعار «تمريض وافتخر»، تشمل التمريض الفني والمهني، معتبرة أن تصدير التمريض المصري للخارج يمكن أن يصبح مصدر دخل قومي ورسالة إيجابية عن الدولة المصرية، بشرط توفير بيئة عمل مناسبة وأدوات حقيقية للنجاح.

وشددت على أن مطالب التمريض ليست فئوية، بل تتعلق بالأمن القومي وصحة المواطن، موضحة أن التمريض هو الأكثر تعرضًا للمخاطر داخل المنظومة الصحية، سواء من حيث طبيعة العمل أو ساعات الاحتكاك المباشر بالمرضى، كما أكدت أهمية تقدير مختلف المستويات التعليمية، بما في ذلك الدبلومات القديمة التي أسهمت في بناء أجيال التمريض الحالية.

معدلات الولادة القيصرية

وتطرقت نقيب التمريض إلى الدور الحيوي للقبالة، مشيرة إلى أن مصر حصلت على جوائز في تعليم التمريض والقبالة، رغم الارتفاع الكبير في معدلات الولادة القيصرية، متسائلة: "لماذا نلجأ للقيصري ولدينا قابلات مدربات قادرات على دعم الولادة الطبيعية؟".

وأعلنت عن إطلاق أول زمالة للقبالة في مصر، وبرامج تخصصية وتدريبية تمنح تراخيص للولادة الطبيعية بالتعاون مع وزارة الصحة، خاصة في المناطق النائية مثل شمال سيناء والوادي الجديد، بدعم مباشر من وزير الصحة.

وأكدت أن التجارب الدولية، مثل السعودية، أثبتت أن دعم القابلات يقلل نسب القيصريات ويوفر ملايين الدولارات، داعية إلى العمل بروح الفريق الواحد بين التمريض والأطباء، قائلة: "لا يجب أن يكون هناك صراع أدوار.. نعمل جميعًا لصالح المواطن المصري".

وهنأت مصر بحصولها على جائزتين عربيتين في مجال التمريض والقبالة، مشيرة إلى وجود تسرب يقدر بنحو 20% بين الممرضين، ومطالبة بسرعة حل مشكلاتهم، مؤكدة أن التمريض المصري مطلوب عالميًا في دول كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا، لما يتمتع به من إخلاص وإنسانية في التعامل مع المرضى.

واختتمت برسالة إلى وزير المالية قائلة: "هذه ليست مطالب فئوية، بل قضية أمن قومي تتعلق بحياة المواطن المصري"، موجهة الشكر للإعلام المصري على دعمه لقضايا التمريض.