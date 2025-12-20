قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الليلة الأولى من رجب يستجاب فيها الدعاء؟.. السماء مفتوحة منذ 6 ساعات
وزير الخارجية: استضافة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية تأكيد لدور مصر القيادي
أسهل طريقة لاستخراج شهادة براءة الذمة لتجديد رخصة السيارة إلكترونيا
الهاربون في الخارج .. المال والنساء والخيانة ثلاث تفضح الجماعة الإرهابية.. وتوقعات بترحيلهم قريبا
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل ١
سيف حمدالله يحصد فضية بطولة إفريقيا للجوجيتسو بتونس
قاتل.. الغندور يعلق على هدف ناصر منسي أمام سموحة
التعادل السلبي يسيطر على ديربي الإسكندرية بكأس عاصمة مصر
إنشاء أكاديمية بالأهلي لاكتشاف مواهب الناشئين برعاية لايبزج الألماني.. خاص
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد فوز مثير على حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
خلاف إسرائيلي أمريكي حول رفع العقوبات على سوريا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع أبو العينين آفاق الاستثمار في القطاع
محافظات

رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعي للتحقيق ويكافئ أطقم التمريض

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
أ ش أ

قرر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها إحالة اثنين من الأطباء بالمستشفى الجامعى للتحقيق، أحدهم في عناية قسطرة القلب، والآخر باستقبال الأطفال؛ بسبب الخروج عن واجبات العمل.

ووجه رئيس الجامعة بصرف مكافأة لأطقم التمريض بوحدات الغسيل الكلوي، ووحدة عناية قسطرة القلب، ووحدة الأطفال المبتسرين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها رئيس الجامعة بالمستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

واطمأن الجيزاوي، خلال جولته بأقسام المستشفى، على انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، واستمع إلى بعض المرضى ومرافقيهم لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية التي تقدمها لهم المستشفيات الجامعية.

وأكد أن المستشفى الجامعيى حريص على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى من أهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

رئيس جامعة بنها الأطباء المستشفى الجامعي التحقيق

مياة الشرب بالشرقية

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

شهر رجب

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

