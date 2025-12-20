رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعي للتحقيق ويكافئ أطقم التمريض

أ ش أ

قرر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها إحالة اثنين من الأطباء بالمستشفى الجامعى للتحقيق، أحدهم في عناية قسطرة القلب، والآخر باستقبال الأطفال؛ بسبب الخروج عن واجبات العمل.

ووجه رئيس الجامعة بصرف مكافأة لأطقم التمريض بوحدات الغسيل الكلوي، ووحدة عناية قسطرة القلب، ووحدة الأطفال المبتسرين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها رئيس الجامعة بالمستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

واطمأن الجيزاوي، خلال جولته بأقسام المستشفى، على انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، واستمع إلى بعض المرضى ومرافقيهم لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية التي تقدمها لهم المستشفيات الجامعية.

وأكد أن المستشفى الجامعيى حريص على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى من أهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.