مساعد سامسونج يتحدث 22 لغة.. Galaxy AI يقتحم 5.9 مليار جهاز حول العالم

منذ إطلاقه في أوائل 2024، لم يتوقف Galaxy AI من سامسونج عن توسيع قائمة اللغات المدعومة، فقد وصل عدد اللغات إلى 16 في أبريل 2024، ثم ارتفع إلى 20 لغة بحلول ديسمبر من نفس العام.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena”، يضيف مساعد سامسونج Galaxy AI لغتين جديدتين هما الفلبينية والغوجاراتية، ويمكن تنزيلهما الآن عبر حزم اللغات في تطبيق الإعدادات، يتحدث اللغة الفلبينية نحو 87 مليون شخص، بينما الغوجاراتية بحوالي 62.5 مليون شخص.

سامسونج تضيف لغتين جديدتين لـ Galaxy AI

تم تطوير هاتين اللغتين بالتعاون مع مراكز أبحاث سامسونج في إندونيسيا والهند، ومع هذه الإضافات أصبح Galaxy AI يدعم 22 لغة مختلفة، يتحدث بها نحو 74% من سكان العالم، أي حوالي 5.9 مليار شخص.

تشير سامسونج إلى أن أكثر من 70% من مالكي هواتف Galaxy S25 يتفاعلون بانتظام مع Galaxy AI وGoogle Gemini، بينما يعتمد 47% منهم على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في حياتهم اليومية.

وتتوقع الشركة أن يصل Galaxy AI إلى أكثر من 400 مليون جهاز بحلول نهاية هذا العام، بعد أن تجاوز 200 مليون جهاز في 2024.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن شركة سامسونج تخطط لاستبدال هاتف Galaxy S26 Plus بنسخة تحمل اسم Galaxy S26 Edge، فيما أكدت مصادر أخرى الشركة تراجعت عن هذه الخطوة، لتبقي على S26 Plus ضمن تشكيلتها الرسمية، وتلغي سلسلة Edge بالكامل.

فيما كشف تقرير جديد عن تطور مفاجئ، مشيرا إلى أن سامسونج تعمل حاليا على هاتف جديد نحيف للغاية تحت الاسم الرمزي “More Slim”، وأشار التقرير، إلى إن تطوير الجهاز الجديد بدأ قبل عدة أشهر فقط، بعد إلغاء مشروع S26 Edge، ما يوحي بأن الشركة لا تزال متمسكة بفكرة تقديم هاتف فائق النحافة ضمن فئتها الرائدة.