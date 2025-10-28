قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مسارح للجريمة وحراسة مشددة .. تفاصيل معاينة النيابة في قـ.ـتل سيدة الهرم وأطفالها| خاص
فقرات موسيقية وعروض فنية| أثري يكشف تفاصيل حفل افتتاح المتحف الكبير: 40 رئيسا وملكا.. و400 قناة ومحطة دولية تذيع الحدث
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس
المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية
لماذا حذرت البنوك عملاءها بسبب التوقيت الشتوي .. اعرف الأسباب
لماذا تعيش النساء أطول من الرجال؟ .. علماء ألمان يكشفون السر
دراسة تحذر من وضع الموز فى العصير .. تفاصيل
اتحاد السلة يعلن تشكيل جهاز منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 عاما
حقوق النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة جهود امتدت لسنوات
فتحي سند يكشف حقيقة استقالة مجلس إدارة الزمالك
الحكم على التيك توكر علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء .. غدا
تحذير لمستخدمي البريد الإلكتروني.. اختراق الحسابات جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ارتفاع متوقع في أسعار هواتف سامسونج Galaxy... تعرف على الأسباب والتأثيرات المستقبلية

Galaxy
Galaxy
احمد الشريف

كشفت تقارير حديثة أن جميع هواتف سامسونج جالاكسي الموجودة حالياً في الأسواق، إلى جانب الإصدارات الجديدة المنتظرة مثل سلسلة Galaxy S26، من المرجح أن تشهد ارتفاعاً في الأسعار قريباً.

 يأتي ذلك في ظل موجة تضخم بدأت بالفعل تؤثر على صناعة الهواتف الذكية العالمية.

ارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة وتأثير الذكاء الاصطناعي

يرجع السبب الأساسي للارتفاع المتوقع إلى تضاعف أسعار شرائح الذاكرة DRAM بشكل ملحوظ خلال الشهر الأخير، مع استمرار التصاعد المتوقع خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

ويعود ذلك جزئياً إلى الإقبال الكبير على الذكاء الاصطناعي، ما زاد الطلب على رقائق الذاكرة ورفع تكلفتها، ودفع شركات مثل شاومي فعلياً إلى زيادة الأسعار، ويبدو أن سامسونج ستسير في نفس الاتجاه.

هل اللحظة الآن هي الأفضل للشراء؟

ينصح التقرير من يفكر في شراء هاتف سامسونج جالاكسي أن يغتنم الفرصة حالياً قبل بدء موجة الزيادات الجديدة في الأسعار. 

حتى إذا حافظت سامسونج على التسعير الحالي لسلسلة S26 المقرر صدورها العام المقبل، فمن غير المتوقع أن تبقى الأسعار دون زيادات في الأعوام التالية، خاصة مع اعتماد هواتف الفئة العليا على معالجات متطورة 2 نانومتر وذاكرة أكبر، ما يزيد من تكلفة الإنتاج.

مقارنة مع المنافسين: توجه عام نحو رفع الأسعار

لاحظ التقرير أن آبل رفعت بالفعل أسعار سلسلة iPhone 17 هذا العام، ما جعل من المتوقع أن تتبع سامسونج نفس النهج.

 كما أشار إلى أن سعة التخزين الكبيرة، مثل سعة 2 تيرابايت في iPhone 17 Pro Max التي يبلغ سعرها نحو 2000 دولار، ستنعكس على هواتف جالاكسي الأعلى مستقبلاً.

صعود الفئات المتوسطة خيار للميزانية المحدودة

يجدر بالذكر أنه رغم ارتفاع أسعار الهواتف الرائدة إلا أن فئة الهواتف المتوسطة تشهد تطوراً كبيراً من حيث المواصفات والسعر، لتصبح ملاذاً مثالياً لمن يريد هاتفاً ذكياً بمواصفات قوية وسعر أقل.

يؤكد الخبراء أن الأسعار المرتفعة للهواتف الرائدة ستبقى ولن تشهد تراجعاً في المستقبل، بفعل التقدم التكنولوجي وتكلفة المكوّنات الحديثة، ما يلزم المستخدمين بالتأقلم على واقع جديد في سوق الهواتف.

Galaxy سامسونج Galaxy سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

صدام حسين

التحقيق مع الرئيس العراقي .. أول ظهور درامي لشخصية صدام حسين في مسلسل يجسد لحظاته الأخيرة

حج الجمعيات الأهلية

أعلنتها التضامن الاجتماعي.. تفاصيل وشروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026

بالصور

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

غسيل السيارة
غسيل السيارة
غسيل السيارة

تفاصيل جلسة مزاد 30 أكتوبر لبيع سيارات وبضائع جمارك ‏المحافظات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

طريقة عمل رولات الكنافة.. مقرمشة من الخارج وناعمة من الداخل

طريقة عمل رولات الكنافة
طريقة عمل رولات الكنافة
طريقة عمل رولات الكنافة

اكتشاف علاج ضوئي مذهل يقـ.ـتل الخلايا السرطانية في 30 دقيقة فقط

علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة
علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة
علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد