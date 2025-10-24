قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
عمرو منسي: كيت بلانشيت لم تحصل على أجر مقابل مشاركتها في مهرجان الجونة| خاص
بعد التأهل لدور المجموعات .. كاف يفاجئ الزمالك بقرار غير متوقع
بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات: سامسونج تدرس إلغاء إصدار Galaxy S26 Edge نهائياً بعد أداء "إيدج" السابق

Galaxy S26 Edge
Galaxy S26 Edge
احمد الشريف

تشير أحدث التسريبات والتقارير التقنية إلى أن سامسونج تدرس وبجدية إمكانية إلغاء إصدار Galaxy S26 Edge كلياً من تشكيلة هواتفها للسنة القادمة، وذلك بعد مواجهة نسخة "إيدج" من S25 لمبيعات ضعيفة وانتقادات متكررة من المستخدمين والخبراء على حد سواء.

الأسباب وراء قرار الإلغاء

ترتكز دوافع سامسونج لإلغاء S26 Edge على تقييم شامل لأداء النسخة السابقة وإقبال العملاء المحدود على طراز الهواتف فائقة النحافة مقارنة بالإصدارات "Plus" و"Ultra". 

وأوضح التقرير أن حصة S25 Edge من السوق لم تحقق الطموحات ولم تقدم فارقًا نوعياً يشجع الشركة على الاستثمار في تطوير نسخة جديدة تحمل نفس الفكرة.

أثر القرار على تشكيلة Galaxy S26

في حال تأكد إلغاء Galaxy S26 Edge، ستكتفي سامسونج بنسخ S26 العادية، وS26 Plus، وS26 Ultra. 

وهو ما يمنح الشركة فرصة لإعادة تركيز جهودها على تطوير نسخ أكثر عملية وتوازناً بين التصميم الرشيق والمواصفات القوية والبطارية المتفوقة. 

كما سيتيح إلغاء نسخة Edge تبسيط جدول الإنتاج، وتقليص المخاطر التشغيلية المصاحبة لإطلاق أكثر من طراز بفروق صغيرة وفئة مستهدفة محدودة.

فرصة لرفع جودة الموديلات الأخرى

يرى محللون أن هذه الخطوة قد تعيد توزيع موارد سامسونج لتطوير مزايا وتصميمات رائدة في سلسلة Plus وUltra، وتوفير ابتكارات أكثر تأثيراً في جودة الشاشة، قوة الأداء، نظام الكاميرا، وميزات الذكاء الاصطناعي التي يزداد طلب المستخدمين عليها.

وفي المقابل، قد تمهد الشركة لابتكار خطوط إنتاج جديدة كليًا تلبي متطلبات أساليب الاستخدام الحديثة مستقبلاً.

آراء جمهور التقنية وخبراء السوق

تفاوتت آراء المستخدمين حول القرار المنتظر؛ إذ يرى فريق أن إلغاء نسخة Edge أمر منطقي يواكب احتياجات السوق ويمنع تشتت خيارات العملاء، بينما أعرب آخرون عن رغبتهم في رؤية المزيد من التنويع والتجريب في تصاميم Galaxy.

ويؤكد معظم الصحفيين والمحللين أن قرار سامسونج ( حتى وإن أدى لبعض انتقادات محبي الإصدارات النحيفة ) سيصب بالنهاية في صالح تصميم وجودة هواتفها الرائدة بشكل عام.

Galaxy S26 Edge Galaxy سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

الشاب المنتحر

بسبب تعثره ماليا .. حلاق ينهي حياته شنقا في المنوفية

ترشيحاتنا

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

بالصور

بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها

مش لازم تدمس فول بلدي .. المدشوش الحل الأمثل لراحة القولون | الطريقة

طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل

25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد