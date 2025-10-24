تسريبات: سامسونج تدرس إلغاء إصدار Galaxy S26 Edge نهائياً بعد أداء "إيدج" السابق

تشير أحدث التسريبات والتقارير التقنية إلى أن سامسونج تدرس وبجدية إمكانية إلغاء إصدار Galaxy S26 Edge كلياً من تشكيلة هواتفها للسنة القادمة، وذلك بعد مواجهة نسخة "إيدج" من S25 لمبيعات ضعيفة وانتقادات متكررة من المستخدمين والخبراء على حد سواء.

الأسباب وراء قرار الإلغاء

ترتكز دوافع سامسونج لإلغاء S26 Edge على تقييم شامل لأداء النسخة السابقة وإقبال العملاء المحدود على طراز الهواتف فائقة النحافة مقارنة بالإصدارات "Plus" و"Ultra".

وأوضح التقرير أن حصة S25 Edge من السوق لم تحقق الطموحات ولم تقدم فارقًا نوعياً يشجع الشركة على الاستثمار في تطوير نسخة جديدة تحمل نفس الفكرة.

أثر القرار على تشكيلة Galaxy S26

في حال تأكد إلغاء Galaxy S26 Edge، ستكتفي سامسونج بنسخ S26 العادية، وS26 Plus، وS26 Ultra.

وهو ما يمنح الشركة فرصة لإعادة تركيز جهودها على تطوير نسخ أكثر عملية وتوازناً بين التصميم الرشيق والمواصفات القوية والبطارية المتفوقة.

كما سيتيح إلغاء نسخة Edge تبسيط جدول الإنتاج، وتقليص المخاطر التشغيلية المصاحبة لإطلاق أكثر من طراز بفروق صغيرة وفئة مستهدفة محدودة.

فرصة لرفع جودة الموديلات الأخرى

يرى محللون أن هذه الخطوة قد تعيد توزيع موارد سامسونج لتطوير مزايا وتصميمات رائدة في سلسلة Plus وUltra، وتوفير ابتكارات أكثر تأثيراً في جودة الشاشة، قوة الأداء، نظام الكاميرا، وميزات الذكاء الاصطناعي التي يزداد طلب المستخدمين عليها.

وفي المقابل، قد تمهد الشركة لابتكار خطوط إنتاج جديدة كليًا تلبي متطلبات أساليب الاستخدام الحديثة مستقبلاً.

آراء جمهور التقنية وخبراء السوق

تفاوتت آراء المستخدمين حول القرار المنتظر؛ إذ يرى فريق أن إلغاء نسخة Edge أمر منطقي يواكب احتياجات السوق ويمنع تشتت خيارات العملاء، بينما أعرب آخرون عن رغبتهم في رؤية المزيد من التنويع والتجريب في تصاميم Galaxy.

ويؤكد معظم الصحفيين والمحللين أن قرار سامسونج ( حتى وإن أدى لبعض انتقادات محبي الإصدارات النحيفة ) سيصب بالنهاية في صالح تصميم وجودة هواتفها الرائدة بشكل عام.