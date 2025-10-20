قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات الأجنبية والآسيوية في مصر اليوم
وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه
الخلاف بين سيلينا جوميز وهايلي بيبر يعود للواجهة من جديد
هل ارتفع البانيه؟.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين بكل أنواعها
هل يتخطى إنستاباي؟.. مزايا وخصائص تطبيق هوية الرقمي
رغم الغارات الإسرائيلية.. ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
إصابات واعتقالات.. مظاهرات للحريديم ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تخفيضات غير مسبوقة تهز سوق الهواتف الذكية.. سامسونج وموتورولا تتصدران عروض الأسبوع

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

شهد هذا الأسبوع عروضًا ضخمة على هواتف سامسونج الرائدة، حيث تصدر Galaxy S25 بتخفيض 200 دولار، وتراجع S25 Ultra بخصم 370 دولار، في حين وصل خصم Z Fold 7 إلى 400 دولار كامل.

 تأتي هذه العروض دون متطلبات مبادلة أو اشتراطات إضافية، ما يمنح المستخدمين، خاصة الباحثين عن أداء قوي وسعة تخزين ضخمة، فرصة ذهبية للترقية دون دفع أسعار خيالية خصوصًا قبل طرح الجيل الجديد Galaxy S26 Ultra المتوقع قريبًا، والذي قد يتسم بتصميم مثير للجدل بين المستخدمين.​

لماذا هذه التخفيضات الآن؟ دوافع السوق وتوقيت الحملات

ترتبط موجة التخفيضات بموسم التسوق الحالي وتراكم المخزون لدى بعض الشركات بعد حملات مثل Amazon Prime Day وBest Buy Techtober. كما أن المنافسة الحادة في نهاية كل عام تدفع الشركات لتقديم عروض مغرية لجذب العملاء مبكرًا، خاصة قبل قدوم العطلات المعتادة حيث تنفجر المنافسة ويزداد إقبال المستخدمين على الشراء الإلكتروني.

مقارنات مع أبرز المنافسين: من ينال حصة الأسد؟

لم تقتصر التخفيضات على سامسونج، بل امتدت لتشمل هواتف موتورولا Moto G Power 5G بتخفيض 50%، وMoto G Stylus 5G، بالإضافة إلى تخفيضات على هواتف مثل OnePlus 13، وSamsung Galaxy A16 5G، وهاتف Motorola Razr Plus القابل للطي وعدد من الأجهزة الأخرى. 

تعزز هذه الحملات  من جاذبية العلامات المنافسة المتوسطة والعليا في أوساط المستخدمين الباحثين عن أفضل قيمة مقابل السعر.​

تأثير العروض على المشهد التنافسي: ديناميكا متغيرة في السوق

تشير التحليلات إلى أن الخصومات الحالية قد تعيد رسم شريحة سوق الهواتف الرائدة والمتوسطة، حيث يحصل المستخدمون على هواتف متعددة الإمكانات بسعر منخفض بشكل غير مسبوق. 

تدفع هذا الضغط مصنّعي الهواتف المتميزة (مثل آبل وسامسونج) إلى طرح عروض أكثر سخاءً وتبني استراتيجيات تسويقية جديدة للبقاء في دائرة الاهتمام.​

ملحقات وأجهزة تكميلية: وقت اقتناص العروض

لم تتوقف العروض عند الهواتف، بل امتدت للأجهزة القابلة للارتداء مثل Galaxy Watch FE بتخفيض 50%، وApple Watch Series 10 بخصم 34%. 

بالإضافة إلى حزمة تخفيضات على سماعات الرأس؛ مثل Galaxy Buds FE وAirPods 4 وAirPods Max، حيث تتوفر جميعها بأسعار أقل بكثير من المعتاد. ويشمل نفس النهج كذلك أجهزة اللوحية المتميزة وأغطية الحماية.​

أثر هذه العروض على مستقبل الشراء الإلكتروني

تؤكد موجة التخفيضات، خصوصًا التي شملت الأجهزة الرائدة حديثًا، أن الشراء الذكي في سوق الهواتف يحتاج لمتابعة التوقيت المناسب لاقتناص أفضل العروض.

 استمرار المنافسة بهذه الوتيرة قد يعطي دفعة قوية للحفاظ على زخم السوق خلال المواسم المقبلة ويجعل المستخدمين أكثر وعيًا باختيار هواتفهم القادمة على أساس جودة العرض والسعر معًا not فقط المواصفات التقنية.

سامسونج S25 Ultra Galaxy S25

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

