قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باكستان وأفغانستان تعقدان محادثات في الدوحة بعد اشتباكات عنيفة بينهما
ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في شبين الكوم
مع إنعقاد أولى جلساته اليوم.. إجراءات الترشح للجان النوعية بمجلس الشيوخ
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18-10-2025
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 5800 جنيه|فيديو
التلفزيون الباكستاني يعلن عن محادثات في قطر مع أفغانستان
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الوداع لـ OneDrive.. سامسونج تكشف عن خطوة غير متوقعة للمستخدمين

OneDrive
OneDrive
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، أنها ستتوقف عن استخدام خدمة OneDrive من مايكروسوفت كحل للتخزين السحابي في تطبيق Samsung Gallery بدءا من 11 أبريل 2026، وذلك لصالح خدمة التخزين السحابي الخاصة بها Samsung Cloud. 

جاء هذا الإعلان بعد أن كشفت صورة مسربة من تطبيق Samsung Gallery في إصدار One UI 8.5 عن خطط سامسونج المستقبلية.

خدمة Samsung Cloud، التي توفر نفس وظيفة Google Drive، تمنح كل مستخدم حساب سامسونج 15 جيجابايت من المساحة التخزينية المجانية. 

وتتيح الخدمة مزامنة البيانات مثل الملاحظات في تطبيقات Memo وS Note وSamsung Notes وScrapbook، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات.

وتشمل مزايا Samsung Cloud أيضا إمكانية عمل نسخ احتياطي واستعادة التسجيلات الصوتية والموسيقى والمستندات. كما توفر سامسونج للمستخدمين "تخزينا غير محدود" للتطبيقات الأساسية مثل Contacts وCalendar.

Samsung Galaxy S25 Ultra

مايكروسوفت تختبر ميزة الذكاء الاصطناعي لتجميع الوجوه في OneDrive

تختبر مايكروسوفت ميزة جديدة في خدمة التخزين السحابي OneDrive تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصنيف الصور تلقائيا وفقا للوجوه الظاهرة فيها. 

الميزة، التي يتم اختبارها حاليا لعدد محدود من المستخدمين، تتيح ترتيب الصور في فئات وفقا للأشخاص، لكن هذه الخاصية أثارت قلقا بشأن خصوصية البيانات.

تسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتسمية الأشخاص في الصور لتسهيل عملية البحث لاحقا، ويتوقع أن توفر OneDrive أيضا خيارا لإيقاف هذه الميزة، لكن بعض المستخدمين أشاروا إلى وجود صعوبة في تعطيلها، بالإضافة إلى أن خاصية الإيقاف قد تعمل بشكل غير منتظم.

الخصوصية والمخاوف


ورغم تأكيد مايكروسوفت على التزامها باللائحة الأوروبية لحماية البيانات GDPR، إلا أن النقاد انتقدوا اعتمادها على نظام الاشتراك التلقائي، مما يثير تساؤلات حول حماية خصوصية المستخدمين. 

بالمقابل، يتميز نهج آبل في تحليل الوجوه على الجهاز نفسه دون الحاجة إلى إرسال البيانات إلى الخوادم السحابية.

سامسونج OneDrive تطبيق Samsung Gallery

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

جيران عبدالرحمن ضحية شبرا الخيمة

الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران

ترشيحاتنا

مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

أمناء جامعة بنها الأهلية: الإقبال المتزايد على الكليات يؤكد ثقة المجتمع في برامجنا الدراسية

الندوة

جامعة قناة السويس تنظم ندوة علمية حول الإصابات الفطرية للأصابع.. ما أسبابها؟

الجولة

التزام سائقي الإسماعيلية بالتعريفة الجديدة وانتظام العمل بالموقف العمومي ومحطات الوقود

بالصور

بعد إنتاجها رولز رويس .. شركة صينية تصنع سيارة بنتلي مقلدة بسعر أرخص

بنتلي
بنتلي
بنتلي

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد