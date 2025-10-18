الوداع لـ OneDrive.. سامسونج تكشف عن خطوة غير متوقعة للمستخدمين

أعلنت شركة سامسونج، أنها ستتوقف عن استخدام خدمة OneDrive من مايكروسوفت كحل للتخزين السحابي في تطبيق Samsung Gallery بدءا من 11 أبريل 2026، وذلك لصالح خدمة التخزين السحابي الخاصة بها Samsung Cloud.

جاء هذا الإعلان بعد أن كشفت صورة مسربة من تطبيق Samsung Gallery في إصدار One UI 8.5 عن خطط سامسونج المستقبلية.

خدمة Samsung Cloud، التي توفر نفس وظيفة Google Drive، تمنح كل مستخدم حساب سامسونج 15 جيجابايت من المساحة التخزينية المجانية.

وتتيح الخدمة مزامنة البيانات مثل الملاحظات في تطبيقات Memo وS Note وSamsung Notes وScrapbook، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات.

وتشمل مزايا Samsung Cloud أيضا إمكانية عمل نسخ احتياطي واستعادة التسجيلات الصوتية والموسيقى والمستندات. كما توفر سامسونج للمستخدمين "تخزينا غير محدود" للتطبيقات الأساسية مثل Contacts وCalendar.

Samsung Galaxy S25 Ultra

مايكروسوفت تختبر ميزة الذكاء الاصطناعي لتجميع الوجوه في OneDrive

تختبر مايكروسوفت ميزة جديدة في خدمة التخزين السحابي OneDrive تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصنيف الصور تلقائيا وفقا للوجوه الظاهرة فيها.

الميزة، التي يتم اختبارها حاليا لعدد محدود من المستخدمين، تتيح ترتيب الصور في فئات وفقا للأشخاص، لكن هذه الخاصية أثارت قلقا بشأن خصوصية البيانات.

تسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتسمية الأشخاص في الصور لتسهيل عملية البحث لاحقا، ويتوقع أن توفر OneDrive أيضا خيارا لإيقاف هذه الميزة، لكن بعض المستخدمين أشاروا إلى وجود صعوبة في تعطيلها، بالإضافة إلى أن خاصية الإيقاف قد تعمل بشكل غير منتظم.

الخصوصية والمخاوف



ورغم تأكيد مايكروسوفت على التزامها باللائحة الأوروبية لحماية البيانات GDPR، إلا أن النقاد انتقدوا اعتمادها على نظام الاشتراك التلقائي، مما يثير تساؤلات حول حماية خصوصية المستخدمين.

بالمقابل، يتميز نهج آبل في تحليل الوجوه على الجهاز نفسه دون الحاجة إلى إرسال البيانات إلى الخوادم السحابية.