أصل كلمة «فرعون» ومعناها في الحضارة المصرية القديمة.. تفاصيل
مرسى مطروح.. زيادة سعر تعريفة الركوب الداخلية وبين المحافظات من 10 % وتصل إلى 15%
رئيس المجر: بودابست المكان الوحيد في أوروبا القادر على استضافة لقاء ترامب وبوتين
مشروع ضخم لتطوير منطقة السيدة عائشة..وجه جديد للقاهرة التاريخية 2030
السيارات الكهربائية.. كيف تظهر اختبارات التصادم تفاوتا في مستويات الأمان؟
النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
القائمة الكاملة لأسماء المترشحين لمجلس النواب على النظام الفردي بالمحافظات
تحريك أسعار الوقود.. محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين
الصحة العالمية تحذر :الأوبئة في قطاع غزة خرجت عن السيطرة والوضع جدا خطير
براتب 35 ألف جنية.. وظائف خالية بدولة الامارات قدم الآن
بمشاركة 15 دار نشر و30 لوحة فنية.. كواليس افتتاح المعرض الرابع للكتاب في الأقصر
سامسونج تتخذ قرارا صادما.. ماذا حدث لـ Galaxy S26 Edge؟

Galaxy S26 Edge
Galaxy S26 Edge
شيماء عبد المنعم

يبدو أن سامسونج سبقت أبل في سباق الهواتف النحيفة والخفيفة عبر جهاز Galaxy S25 Edge، لكن هذا السبق لم يدم طويلا، إذ تشير تقارير متعددة إلى أن الشركة قررت إلغاء Galaxy S26 Edge بسبب ضعف مبيعات الإصدار السابق.

وبحسب صحيفة NewsPim الكورية الجنوبية، فإن سامسونج تستعد لإنهاء سلسلة Edge بالكامل بعد تصفية المخزون المتبقي من هاتف S25 Edge، ما يعني أن هذا الطراز قد يكون الأخير من نوعه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم يكشف اسمه في سامسونج قوله: “لست متأكدا مما إذا كانت سلسلة الهواتف النحيفة Edge ستعود مستقبلا، لكن في الوقت الحالي يبدو الأمر غير مرجح. يمكن القول إنها انتهت فعليا”.

ورغم حالة الغموض، تشير التقارير إلى أن سامسونج قد أنهت بالفعل تطوير Galaxy S26 Edge، إلا أنها لن تطلقه تحت اسم سلسلة Edge، ما يفتح الباب أمام إعادة تسمية أو تغيير استراتيجي في تصنيف الجهاز ضمن فئة أخرى.

Galaxy S26 Edge

تأتي هذه الخطوة بعد أداء تجاري مخيب للآمال لهاتف S25 Edge، حيث أظهرت بيانات من شركة Hana Investment & Securities أن شحنات الهاتف حتى أغسطس بلغت 1.31 مليون وحدة فقط، مقارنة بـ:

- هاتف Galaxy S25: حوالي 8.28 مليون وحدة

- هاتف Galaxy S25+: حوالي 5.05 مليون وحدة

- هاتف Galaxy S25 Ultra: حوالي 12.18 مليون وحدة

في ضوء هذه المعطيات، يتوقع أن تكشف سامسونج عن ثلاث نسخ فقط من سلسلة Galaxy S26 مطلع يناير المقبل، وهي: Galaxy S26 Pro، وGalaxy S26 Plus، وGalaxy S26 Ultra، دون أي نسخة تحمل اسم "Edge".

جدير بالذكر أن بعض التقارير أشارت مؤخرا بأن سامسونج طرحت شواحن لاسلكية متوافقة مع معيار Qi2 رغم أن هواتفها الحالية لا تدعم التقنية مدمجة أصلا.

ووفقا للتقارير، تدعم الشواحن هواتف سامسونج الرائدة الحالية مثل Galaxy S25، وFlip7، وFold7 من الناحية التقنية، ولكن هذه الهواتف لا تحتوي على مغناطيسات مدمجة تسمح بالتوصيل المباشر مع شواحن Qi2، مما يجعل المستخدمين بحاجة إلى شراء غطاء حماية مزود بمغناطيس معتمد من Qi2.

سامسونج Galaxy S26 Edge هاتف S25 Edge

