كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
مايا دياب: بحب مصر وشعبها وحريصة على ردّ الجميل لها بمشاركتي في مهرجاناتها
الزعيم العسكري الجديد في مدغشقر: استيلاء الجيش على السلطة "ليس انقلابا"
الخطيب: منظومة إعلام الأهلي.. نموذج يجسد مبادئ القلعة الحمراء
باحثة بالشأن الأفريقي: مصر أكثر دولة تفهم تعقيدات المشهد السوداني .. ولن تسمح بانقسامه
فقر فني في الإدارة.. عباس شراقي: إثيوبيا فتحت 4 بوابات من السد أغرقت مساحات واسعة
يسرا تقدم تكريم منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي
الكشف عن رمز غامض في سلسلة Galaxy S26 .. ماذا تخبئ سامسونج؟

Galaxy S25
Galaxy S25
شيماء عبد المنعم

تداولت تسريبات منذ فترة طويلة الرموز المختصرة M1 M2، وM3 المرتبطة بسلسلة هواتف سامسونج Galaxy S26 القادمة، لكن المعنى الحقيقي لحرف M ظل لغزا حتى اليوم. 

ومؤخرا، كشفت تقارير أن M ترمز إلى كلمة "معجزة" Miracle، وفقا لموقع GalaxyClub.

يشير هذا الكشف إلى أن سامسونج ربما لا تعتمد على الاسم الرمزي NPA أو "المرحلة التالية" Next Paradigm، رغم استخدام سلسلة S25 لاسم رمزي مشابه هو Paradigm.

ماذا يعني هذا؟

على الرغم من الكشف عن معنى الرمز، فإن ذلك لا يضيف تفاصيل جديدة عن الهواتف نفسها، يمكن تفسير اختيار كلمة "معجزة" بأكثر من شكل، فقد تكون تعبيرا عن طموحات سامسونج للابتكار في السلسلة القادمة، أو ربما دلالة على تغييرات جذرية غير متوقعة.

ماذا نعرف عن سلسلة Galaxy S26 حتى الآن؟

من المتوقع أن تعلن سامسونج عن السلسلة في بداية العام المقبل، لكن التشكيلة النهائية للهواتف لا تزال غير مؤكدة. 

في البداية، تم الحديث عن احتمال استبدال طراز Plus بطراز Edge، إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى بقاء التشكيلة التقليدية التي تضم النماذج الأساسية وPlus وUltra.

أما طراز Edge فيبدو أنه مهدد بالإلغاء، وفقا لمصادر مقربة.

غموض يلف سلسلة Galaxy S26 رغم اقتراب موعد الإطلاق

رغم اقتراب موعد الإطلاق الرسمي خلال الأشهر المقبلة، تظل الكثير من التفاصيل غير معروفة حول سلسلة Galaxy S26، مما يزيد من حالة الترقب والتساؤلات حول ما ستقدمه سامسونج في هذا الإصدار.

كما أظهرت تسريبات سابقة وحدات تجريبية لهاتف Galaxy S26 Ultra 5G بثلاثة ألوان جديدة، كان أبرزها اللون البرتقالي، الذي بدا مستوحى بشكل واضح من لون "Cosmic Orange" الذي قدمته آبل في هاتف iPhone 17 Pro، ما أثار موجة من الجدل والتكهنات حول نوايا سامسونج في تقليد منافستها.

