الكشف عن رمز غامض في سلسلة Galaxy S26 .. ماذا تخبئ سامسونج؟

تداولت تسريبات منذ فترة طويلة الرموز المختصرة M1 M2، وM3 المرتبطة بسلسلة هواتف سامسونج Galaxy S26 القادمة، لكن المعنى الحقيقي لحرف M ظل لغزا حتى اليوم.

ومؤخرا، كشفت تقارير أن M ترمز إلى كلمة "معجزة" Miracle، وفقا لموقع GalaxyClub.

يشير هذا الكشف إلى أن سامسونج ربما لا تعتمد على الاسم الرمزي NPA أو "المرحلة التالية" Next Paradigm، رغم استخدام سلسلة S25 لاسم رمزي مشابه هو Paradigm.

ماذا يعني هذا؟

على الرغم من الكشف عن معنى الرمز، فإن ذلك لا يضيف تفاصيل جديدة عن الهواتف نفسها، يمكن تفسير اختيار كلمة "معجزة" بأكثر من شكل، فقد تكون تعبيرا عن طموحات سامسونج للابتكار في السلسلة القادمة، أو ربما دلالة على تغييرات جذرية غير متوقعة.

ماذا نعرف عن سلسلة Galaxy S26 حتى الآن؟

من المتوقع أن تعلن سامسونج عن السلسلة في بداية العام المقبل، لكن التشكيلة النهائية للهواتف لا تزال غير مؤكدة.

في البداية، تم الحديث عن احتمال استبدال طراز Plus بطراز Edge، إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى بقاء التشكيلة التقليدية التي تضم النماذج الأساسية وPlus وUltra.

أما طراز Edge فيبدو أنه مهدد بالإلغاء، وفقا لمصادر مقربة.

غموض يلف سلسلة Galaxy S26 رغم اقتراب موعد الإطلاق

رغم اقتراب موعد الإطلاق الرسمي خلال الأشهر المقبلة، تظل الكثير من التفاصيل غير معروفة حول سلسلة Galaxy S26، مما يزيد من حالة الترقب والتساؤلات حول ما ستقدمه سامسونج في هذا الإصدار.

كما أظهرت تسريبات سابقة وحدات تجريبية لهاتف Galaxy S26 Ultra 5G بثلاثة ألوان جديدة، كان أبرزها اللون البرتقالي، الذي بدا مستوحى بشكل واضح من لون "Cosmic Orange" الذي قدمته آبل في هاتف iPhone 17 Pro، ما أثار موجة من الجدل والتكهنات حول نوايا سامسونج في تقليد منافستها.