إسرائيل تضع مدير مستشفى كمال عدوان على قائمة الاحتياط ضمن صفقة التبادل
الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني
هل يأثم الشخص لعدم الاستيقاظ لصلاة الفجر؟.. اعرف حكم الشرع
ترامب: صواريخ توماهوك رسالتي إلى بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
إبراهيم عادل عن عرض الأهلي: أسعى لخوض تجربة احترافية جديدة
أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ
شوبير الصغير: مقدرش أهاجم الصحافة..وحققت حلم والدي بالتأهل لكأس العالم
داخلية غزة تعلن السيطرة الكاملة على مجموعة مسلحة واعتقال 60 عنصرا
تراجع عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين باتفاق الإفراج إلى 1718 بدلا من 1722
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هاتف بثلاث شاشات.. Galaxy Z TriFold من سامسونج يقترب ويشعل المنافسة

Galaxy Z TriFold
Galaxy Z TriFold
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة سامسونج للكشف رسميا عن أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في تاريخها خلال وقت لاحق من هذا الشهر.

ورغم التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن الهاتف سيطرح فقط في أسواق محدودة مثل الصين وكوريا الجنوبية، يبدو أن الشركة الكورية تخطط للتوسع وإطلاق الجهاز في عدد أكبر من الدول.

إطلاق Galaxy Z TriFold في الإمارات وربما في أمريكا

وفقا للمعلومات المسربة، فإن هاتف Galaxy Z TriFold سيكون اسم مؤقت ولن يقتصر طرحه على الصين وكوريا الجنوبية فحسب، بل سيطلق أيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع احتمال توفره لاحقا في الولايات المتحدة وعدد من الأسواق الأخرى. 

يشير هذا التوسع إلى أن سامسونج واثقة من قدرات الهاتف، وتسعى إلى عرضه على جمهور أوسع من المستخدمين حول العالم.

شاشة ثلاثية الطي ومواصفات رائدة

تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة OLED بحجم 10 بوصات تطوى إلى ثلاث أجزاء، ما يوفر تجربة استخدام فريدة وموسعة. 

كما كشفت براءات اختراع حديثة أن الهاتف سيضم ثلاث بطاريات داخلية لتعزيز الأداء وتوفير الطاقة.

من المتوقع أن يضم الهاتف نظام كاميرا ثلاثي، يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية وكاميرا تيليفوتو للتقريب البصري، وقد يدعم الهاتف تكبيرا رقميا يصل إلى 100x، على غرار سلسلة Galaxy S Ultra.

معالج قوي وتحديثات طويلة الأمد

سيعمل الهاتف على الأرجح بمعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy، مع خيارات ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين لا تقل عن 256 جيجابايت، كما سيضم شاشة ثانوية بقياس 6.5 بوصات، ويدعم الشحن اللاسلكي وميزة الشحن اللاسلكي العكسي.

سيتوفر الهاتف بنظام التشغيل Android 16 مع واجهة One UI 8، وتعد سامسونغج بتقديم سبعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد، مما يجعله من بين الأجهزة الأكثر دعما على المدى الطويل.

خطوة جديدة في عالم الهواتف القابلة للطي

مع هذا الإطلاق، تدخل سامسونج مرحلة جديدة في سوق الأجهزة القابلة للطي، مقدمة تصميما فريدا وأداء عاليا قد يغير طريقة استخدام الهواتف الذكية خلال السنوات المقبلة.

وزير النقل

رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

قمة شرم الشيخ للسلام

مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

استُشهاد الصحفي الفلسطيني والناشط صالح الجعفراوي

من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور

مروان عطية

مروان عطية يكشف سر أسيستاته لصلاح.. ويؤكد: ثقة حسام حسن دافع كبير

مصطفي شوبير

مصطفي شوبير: معنديش كلام أقوله عن أمي لأنها تعبت معايا

زيزو

زيزو بعد التأهل التاريخي للمونديال: حققت حلما من أحلامي

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

