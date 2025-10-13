هاتف بثلاث شاشات.. Galaxy Z TriFold من سامسونج يقترب ويشعل المنافسة

تستعد شركة سامسونج للكشف رسميا عن أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في تاريخها خلال وقت لاحق من هذا الشهر.

ورغم التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن الهاتف سيطرح فقط في أسواق محدودة مثل الصين وكوريا الجنوبية، يبدو أن الشركة الكورية تخطط للتوسع وإطلاق الجهاز في عدد أكبر من الدول.

إطلاق Galaxy Z TriFold في الإمارات وربما في أمريكا

وفقا للمعلومات المسربة، فإن هاتف Galaxy Z TriFold سيكون اسم مؤقت ولن يقتصر طرحه على الصين وكوريا الجنوبية فحسب، بل سيطلق أيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع احتمال توفره لاحقا في الولايات المتحدة وعدد من الأسواق الأخرى.

يشير هذا التوسع إلى أن سامسونج واثقة من قدرات الهاتف، وتسعى إلى عرضه على جمهور أوسع من المستخدمين حول العالم.

شاشة ثلاثية الطي ومواصفات رائدة

تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة OLED بحجم 10 بوصات تطوى إلى ثلاث أجزاء، ما يوفر تجربة استخدام فريدة وموسعة.

كما كشفت براءات اختراع حديثة أن الهاتف سيضم ثلاث بطاريات داخلية لتعزيز الأداء وتوفير الطاقة.

من المتوقع أن يضم الهاتف نظام كاميرا ثلاثي، يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية وكاميرا تيليفوتو للتقريب البصري، وقد يدعم الهاتف تكبيرا رقميا يصل إلى 100x، على غرار سلسلة Galaxy S Ultra.

معالج قوي وتحديثات طويلة الأمد

سيعمل الهاتف على الأرجح بمعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy، مع خيارات ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين لا تقل عن 256 جيجابايت، كما سيضم شاشة ثانوية بقياس 6.5 بوصات، ويدعم الشحن اللاسلكي وميزة الشحن اللاسلكي العكسي.

سيتوفر الهاتف بنظام التشغيل Android 16 مع واجهة One UI 8، وتعد سامسونغج بتقديم سبعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد، مما يجعله من بين الأجهزة الأكثر دعما على المدى الطويل.

خطوة جديدة في عالم الهواتف القابلة للطي

مع هذا الإطلاق، تدخل سامسونج مرحلة جديدة في سوق الأجهزة القابلة للطي، مقدمة تصميما فريدا وأداء عاليا قد يغير طريقة استخدام الهواتف الذكية خلال السنوات المقبلة.