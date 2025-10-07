قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
سامسونج تبدأ طرح أندرويد 16 لهواتف سلسلة جالاكسي إس 22

لمياء الياسين

انضمت أخيرًا هواتف سامسونج الرائدة لعام 2022، Galaxy S22 و S22+ و S22 Ultra ، إلى قائمة هواتف One UI 8. بعد وصول التحديث لأول مرة إلى سلسلة Galaxy S25 في منتصف سبتمبر، ثم توسعه ليشمل سلسلة هواتف S23 في نهاية الشهر الحالي

تم رصد التحديث في أوروبا والهند، ويبلغ حجمه حوالي 3.1 جيجابايت. وهو يحمل واجهة One UI 8، المبنية على نظام أندرويد 16، بالإضافة إلى أحدث تصحيح أمني بتاريخ 1 سبتمبر 2025. ومن المتوقع أن يتوسع نطاق طرحه تدريجيًا ليشمل المزيد من الأسواق خلال الأيام والأسابيع القادمة.
بالنسبة لمالكي هواتف S22،  فقد وعدت سامسونج بأربعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد لهذه السلسلة، وبما أن الهواتف أُطلقت بنظام أندرويد 12، فسيكون هذا آخر تحديث كبير لها، ما لم تُمدد سامسونج إصداره بشكل مفاجئ.

لكن يبدو أن هذا الأمر غير مرجح، حيث انتقلت الشركة الآن إلى وعد بتحديث مدته سبع سنوات للهواتف الرائدة الأحدث مثل سلسلة Galaxy S24 و S25.


سامسونج جالكسي S22 ألترا 

يعد من خيبات الأمل الأخرى لمستخدمي هاتف S22 عدم إضافة واجهة One UI 8 أيًا من ميزات Galaxy AI الجديدة وخاصةً وأن هاتف Galaxy S23 FE، الذي يستخدم معالج Exynos 2200 أو Snapdragon 8 Gen 1 ، قد حصل على جميع إضافات الذكاء الاصطناعي.
على الجانب الاخر يعد ليس من الواضح أيضًا ما إذا كانت الأجهزة ستحصل على تحديث One UI 8.5. وبما أنه يعتمد على نظام Android 16، فمن المفترض أن تكون سلسلة S22 مؤهلة تقنيًا للحصول عليه

في المقابل لم يُنتهَ الدعم تمامًا من هذه المجموعة. سيستمر تلقي التحديثات الأمنية حتى عام ٢٠٢٦، مُكملًا بذلك دورة الدعم الخمسية المُخطط لها أصلًا، والتي بدأت بعد إصدارها في فبراير ٢٠٢٢.

هواتف سامسونج هواتف One UI 8 أجهزة S22 سلسلة هواتف S23 نظام أندرويد 16

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

الخطيب

محمد العدل: محمود الخطيب مالوش بديل في الأهلى

منتخب مصر

وجوه جديدة بـ معسكر منتخب الناشئين استعدادا لـ مونديال قطر

كيشو

محمد إيهاب يهاجم كيشو بعد قراره تمثيل أمريكا: باع القضية

بالصور

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر صباحًا.. يقوي المناعة ويمنحك طاقة لليوم كله

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

