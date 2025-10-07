سامسونج تبدأ طرح أندرويد 16 لهواتف سلسلة جالاكسي إس 22

انضمت أخيرًا هواتف سامسونج الرائدة لعام 2022، Galaxy S22 و S22+ و S22 Ultra ، إلى قائمة هواتف One UI 8. بعد وصول التحديث لأول مرة إلى سلسلة Galaxy S25 في منتصف سبتمبر، ثم توسعه ليشمل سلسلة هواتف S23 في نهاية الشهر الحالي

تم رصد التحديث في أوروبا والهند، ويبلغ حجمه حوالي 3.1 جيجابايت. وهو يحمل واجهة One UI 8، المبنية على نظام أندرويد 16، بالإضافة إلى أحدث تصحيح أمني بتاريخ 1 سبتمبر 2025. ومن المتوقع أن يتوسع نطاق طرحه تدريجيًا ليشمل المزيد من الأسواق خلال الأيام والأسابيع القادمة.

بالنسبة لمالكي هواتف S22، فقد وعدت سامسونج بأربعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد لهذه السلسلة، وبما أن الهواتف أُطلقت بنظام أندرويد 12، فسيكون هذا آخر تحديث كبير لها، ما لم تُمدد سامسونج إصداره بشكل مفاجئ.

لكن يبدو أن هذا الأمر غير مرجح، حيث انتقلت الشركة الآن إلى وعد بتحديث مدته سبع سنوات للهواتف الرائدة الأحدث مثل سلسلة Galaxy S24 و S25.



سامسونج جالكسي S22 ألترا

يعد من خيبات الأمل الأخرى لمستخدمي هاتف S22 عدم إضافة واجهة One UI 8 أيًا من ميزات Galaxy AI الجديدة وخاصةً وأن هاتف Galaxy S23 FE، الذي يستخدم معالج Exynos 2200 أو Snapdragon 8 Gen 1 ، قد حصل على جميع إضافات الذكاء الاصطناعي.

على الجانب الاخر يعد ليس من الواضح أيضًا ما إذا كانت الأجهزة ستحصل على تحديث One UI 8.5. وبما أنه يعتمد على نظام Android 16، فمن المفترض أن تكون سلسلة S22 مؤهلة تقنيًا للحصول عليه

في المقابل لم يُنتهَ الدعم تمامًا من هذه المجموعة. سيستمر تلقي التحديثات الأمنية حتى عام ٢٠٢٦، مُكملًا بذلك دورة الدعم الخمسية المُخطط لها أصلًا، والتي بدأت بعد إصدارها في فبراير ٢٠٢٢.