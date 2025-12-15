توفير مكان مناسب لإيواء الكلاب الضالة بدمياط

قامت الأجهزة المعنية بتوفير مكان مناسب بمحافظة دمياط لاستغلاله في إقامة مكان لإيواء الكلاب الضالة (شلتر) بعيدا عن الكتله السكانيه وذلك لمجابهة ظاهرة الكلاب الضالة ومرض السعار وحماية المواطنين .

هذا وسيتم ادارة تلك الشلاتر باسلوب علمي يهدف الى الرفق بالحيوان والحفاظ على التوازن البيئي وذلك تحت إشراف تام بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكذلك مديرية الطب البيطري وجمعيات الرفق بالحيوان وجاري تجهيز تلك الشلاتر لتصبح مؤهلة لاستقبال الكلاب لتلقي الرعاية اللازمة وسيتم تقسيم الشلتر الى قسمين ذكور واناث هذا وسيتم تطعيم الكلاب بالادوات الحديثة والتعامل الفوري مع الكلاب عن طريق فريق عمل مدرب باستخدام الة البلوبايب التي تم توفيرها لتطعيم الكلاب والتحصين بلقاح السعار كذلك التعامل الفوري مع الكلاب الحاملة لمرض السعار والكلاب الحاملة لمرض الجرب وذلك لمجابهة ظاهرة انتشارالكلاب الضالة والحد من خطرها على المواطنين والسيطرة على مرض السعار

كما سيتم تقديم خدمة تبني الكلاب من خلال الشلتر بعد التأكد من تلقيها جميع التطعيمات اللازمة حفاظا على صحة المواطنين .