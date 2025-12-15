نائب محافظ كفرالشيخ يبحث طلبات وشكاوى المواطنين | صور

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، لقاءً مع عدد من الأهالي للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على وضع حلول عاجلة لها، بحضور الأجهزة والجهات المعنية.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بفتح قنوات التواصل مع المواطنين.

وخلال اللقاء، استعرض المواطنين عددًا من المشكلات المتعلقة بقطاعات التعليم، والصحة، والزراعة، والتصالح في مخالفات البناء، والتعليم والكهرباء، حيث تمت مناقشتها مع المختصين من الجهات التنفيذية لتحديد الموقف الحالي لكل شكوى ووضع الحلول العاجلة المناسبة.

كما بحث عددًا من طلبات وشكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وإيجاد حلول عاجلة لها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والتعامل الميداني مع المشكلات بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن تحسين الخدمات والمرافق أولوية قصوى، مشيرًا إلى تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ (114) والرقم (0473220792) لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين والتعامل الفوري معها بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.