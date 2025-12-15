قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ كفرالشيخ يبحث طلبات وشكاوى المواطنين | صور

نائب محافظ كفر الشيخ
نائب محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، لقاءً مع عدد من الأهالي للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على وضع حلول عاجلة لها، بحضور الأجهزة والجهات المعنية.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بفتح قنوات التواصل مع المواطنين.

وخلال اللقاء، استعرض المواطنين عددًا من المشكلات المتعلقة بقطاعات التعليم، والصحة، والزراعة، والتصالح في مخالفات البناء، والتعليم والكهرباء، حيث تمت مناقشتها مع المختصين من الجهات التنفيذية لتحديد الموقف الحالي لكل شكوى ووضع الحلول العاجلة المناسبة.

 كما بحث عددًا من طلبات وشكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وإيجاد حلول عاجلة لها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والتعامل الميداني مع المشكلات بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن تحسين الخدمات والمرافق أولوية قصوى، مشيرًا إلى تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ (114) والرقم (0473220792) لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين والتعامل الفوري معها بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار وتقارير أخبار جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة

عزام يستقبل رئيس بعثة منتخب اليابان ويتبادلان الدروع

ممدوح عباس ونجله

مفاجأة.. نجل ممدوح عباس أقوى المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة بـ الزمالك

عصام الحضري

طالبا لها الدعاء.. عصام الحضري يحيي ذكرى وفاة والدته

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد