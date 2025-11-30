قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على ملعبي لوسيل والبيت.. مواعيد مباريات مصر بـ كأس العرب والقناة الناقلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط رفع إنتاج منجم السكري للذهب

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة "أنجلوجولد أشانتي"  (AngloGold Ashanti)  مُشغل منجم السكري، لاستعراض تطورات العمل في المنجم، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، وتري سترونج، نائب أول الرئيس لشركة "أفريكا أنجلو جولد أشانتي"، والسفير باسو سانجكو، نائب أول الرئيس في شركة "أفريكا أنجلو أشانتي" للاستدامة والعلاقات الحكومية.

وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "أنجلوجولد أشانتي" المُشغلة لمنجم السكري، أكبر منجم لإنتاج الذهب في مصر، مؤكدًا وجود خطط طموحة لزيادة إنتاج الذهب من المنجم، وهو ما يتطلب تنسيق الجهود بين الشركة وجميع الجهات الحكومية المعنية لتسريع العمل وتحقيق هذه المستهدفات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعمه لأي إجراءات تهدف إلى تسريع وتيرة العمل بمنجم السكري، بما يحقق مصلحة الطرفين المشتركة.

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لدعم قطاع التعدين، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة، ومثمنًا الشراكة المهمة مع شركة "أنجلوجولد أشانتي" في منجم السكري، الذي يُعد من أكبر عشرة مناجم ذهب على مستوى العالم ويُدار وفق أحدث النظم التكنولوجية.

وأشار الوزير إلى التعاون مع الشركة في مجال رفع قدرات العاملين بالمنجم، بما يُسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الأصل الوطني المهم.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة هدى منصور عددًا من النقاط المهمة التي سيتم التعاون فيها مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، والتي ستسهم بدورها في زيادة إنتاجية منجم السكري.

بدوره، قال السيد تري سترونج إن شركة "أنجلوجولد أشانتي" هي شركة تعدين عالمية تمتلك خبرة تمتد لأكثر من قرن، مضيفًا: "نثمن شراكاتنا مع الحكومة المصرية، حيث إن استثماراتنا في مصر إيجابية بشكل استثنائي، مدفوعة بالدعم والالتزام الكبير الذي نحصل عليه من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بما يُسهم في نجاح مشروعنا المشترك."

وتابع: "نحن ملتزمون بضمان تعظيم استفادة مصر من تطوير قطاع الذهب، من خلال توفير فرص العمل في السوق المحلية، وتنمية مهارات العاملين في القطاع".

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
