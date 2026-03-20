أعلى سعر دولار يسجل 52.39 جنيه في تعاملات اليوم

يستقر سعر أعلي دولار داخل السوق الرسمية مع مستهل تداولات اليوم الجمعة الموافق 20-3-2026 .

تعطل العمل في البنوك

واعلن البنك المركزي المصري منذ الأربعاء الماضي تعطيل العمل في الجهاز المصرفي ولمدة 5 أيام متصلة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.

آخر تحديث لأعلي دولار اليوم

وصل أعلي سعر دولار 52.39 جنيهًا للشراء و52.49 جنيهًا للبيع في ميد بنك ..

وفقُا لقرار البنك المركزي والذي تضمن بدء مواعيد الإجازة منذ صباح أمس الخميس حتي الإثنين المقبل.

يتضمن قرار البنك المركزي مواعيد الراحة الأسبوعية والتي تتم كل يوم جمعة وسبت أسبوعيًا ما لم تكن هناك إجازات أخري رسمية مثل عيد الفطر المبارك.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار في مواجهة الجنيه استقرارًا نسبيًا مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارًا من اليوم الخميس بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

آخر تداول

في آخر تداول لسعر الدولار أمام الجنيه فقد قرشًا واحدًا من قيمته وذلك مساء أمس الأربعاء.

آخر سعر

بلغ سعر الدولار في آخر تحديث له 52.29 جنيهًأ للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع.

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع.

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار 49.37 جنيهًا للشراء و 49.47 جنيهُأ للبيع في البنك المصري لتنيمة الصادرات.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.19 جنيهًا للشراء و 52.29 جنيهًا للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.22 جنيهًأ للشراء و 52.32 جنيهًأ للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 52.25 جنيهًأ للشراء و 52.35 جنيهًأ للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، البركة".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 52.29 جنيهًا للشراء و 52.139 جنيهًأ للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، الكويت الوطني، أبوظبي الأول،كريدي أجريكول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر ، التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.3 جنيهًا للشراء و 52.4 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.33 جنيهًأ للشراء و 52.43 جنيهًأ للبيع في بنوك "سايب، HSBC، مصرف أبوظبي الإسلامي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.39 جنيهًا للشراء و52.49 جنيهًا للبيع في ميد بنك .

ووصل ثاني أعلي سعر دولار نحو 52.35 جنيهًأ للشراء و 52.45 جنيهًا للبيع في بنك نكست.

الاحتياطي النقدي يرتفع

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية فبراير الماضي مقدار 1.35 مليار دولار جديدة منذ نهاية عام 2025، ليصل حاليا الي 52.75مليار دولار.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهرين الماضيين بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً

مكونات الإحتياطي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها.

وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد إن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.