ننشر صورة المتوفي في انفجار مول دمياط الجديدة

حصل “صدى البلد” على أول صورة لأحد ضحايا حادث انفجار انبوبة هيليوم بمحل تجاري بأحد المولات التجارية بمدينة دمياط الجديدة، حيث أن تبين أن الشاب المتوفي هو محمد ابراهيم طبانة من قرية الإبراهيمية القبلية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

كان قد شهدت مدينة دمياط الجديدة منذ قليل ، انفجار أنبوبه هيليوم في واجهة موريا مول في مدينة دمياط الجديدة تسببت في تحطم واجهة عدة محال تجارية في مدخل المدينة حيث تسببت صوت الانفجار في حالة من الذعر لدى اهالي مدينة دمياط الجديدة خاصة مع زيادة الإقبال الكبيرة عل المول التجاري منذ مغرب امس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة .



كما تم تحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا للتحقيقي فيها وكشف ملابسات وجود شبهة جنائية من عدمه فيها