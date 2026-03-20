تحقيقات وملفات

خطة حكومية جديدة .. يومان عمل من المنزل لتقليل الاستهلاك

مدبولي
إسراء عبدالمطلب

في ظل ضغوط اقتصادية عالمية متصاعدة وتوترات جيوسياسية تلقي بظلالها على أسواق الطاقة، تتحرك الحكومة المصرية بخطى متسارعة نحو تبني سياسات أكثر مرونة في إدارة الموارد، وعلى رأسها الكهرباء والوقود. ويبرز مقترح تطبيق نظام العمل من المنزل كأحد أبرز الأدوات الجديدة التي تدرسها الدولة، في محاولة لتحقيق التوازن بين استمرار الإنتاج وتخفيف الأعباء على البنية التحتية للطاقة.

خلفية: أزمة طاقة عالمية تدفع نحو حلول غير تقليدية

تشهد الأسواق العالمية منذ بداية عام 2026 موجة من الاضطرابات الحادة، مدفوعة بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل. هذا الواقع انعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد الوقود في مصر، ما دفع الحكومة إلى تبني حزمة من الإجراءات العاجلة لترشيد الاستهلاك.

وفي هذا السياق، لم تعد حلول الترشيد التقليدية كخفض الإضاءة أو تقليل ساعات العمل كافية وحدها، بل أصبح من الضروري البحث عن بدائل أكثر تأثيرًا، وهو ما يفسر الاتجاه نحو دراسة تطبيق نظام العمل عن بعد داخل الجهاز الإداري للدولة.

تفاصيل المقترح: العمل من المنزل يومًا أو يومين أسبوعيًا

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرس تطبيق منظومة العمل من المنزل للموظفين يومًا أو يومين أسبوعيًا، كجزء من خطة أشمل تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء داخل المؤسسات الحكومية. ويشمل المقترح إمكانية التوسع لاحقًا ليطال بعض أنشطة القطاع الخاص، وفقًا لطبيعة كل قطاع وقدرته على التكيف مع هذا النظام.

ويتزامن هذا التوجه مع إجراءات أخرى، من بينها تقليص ساعات العمل داخل المصالح الحكومية بحيث ينتهي الدوام الرسمي في تمام الساعة السادسة مساءً عقب إجازة عيد الفطر، إلى جانب التشديد على إطفاء الإضاءة داخل المباني الحكومية، بما يعكس توجهًا عامًا نحو ضبط استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات.

أهداف متعددة: ترشيد الطاقة وتخفيف الضغط على المرافق

لا يقتصر الهدف من تطبيق العمل عن بعد على تقليل استهلاك الكهرباء فقط، بل يمتد ليشمل تخفيف الضغط على شبكات النقل والمواصلات، وهو ما يساهم بدوره في تقليل استهلاك الوقود، خاصة السولار. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الكثافات داخل المؤسسات، وتحسين كفاءة بيئة العمل، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في السنوات الأخيرة.

ويعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا لأهمية نماذج العمل المرنة، التي أثبتت فعاليتها في العديد من الدول خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل الأزمات العالمية.

الفئات المستهدفة والاستثناءات

بحسب التصريحات الحكومية، فإن تطبيق القرار – حال اعتماده – سيشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع استثناء عدد من القطاعات الحيوية التي لا يمكنها العمل عن بعد. 

وتشمل هذه القطاعات المصانع والأنشطة الإنتاجية، والمنشآت الصحية، إضافة إلى المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن تطبيق النظام سيظل مرهونًا بطبيعة النشاط، مع إمكانية أن يكون اختياريًا أو جزئيًا، بما يضمن عدم التأثير على معدلات الإنتاج أو كفاءة التشغيل.

هل القرار دائم أم مؤقت؟

رغم أهمية المقترح، شدد رئيس الوزراء على أن تطبيق نظام العمل من المنزل لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن. ومن المتوقع، في حال اعتماده، أن يتم تقييمه بشكل دوري وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية وأسواق الطاقة العالمية، بما يعكس مرونة الحكومة في التعامل مع التحديات الراهنة.

ويشير ذلك إلى أن القرار قد يكون مؤقتًا أو قابلًا للتعديل، وفقًا لمستجدات الأزمة ومدى تأثيره الفعلي على خفض استهلاك الطاقة.

موعد التطبيق وخطة أوسع لإدارة الأزمة

لم تعلن الحكومة عن موعد محدد لتطبيق النظام، إلا أن التقديرات تشير إلى إمكانية بدء التنفيذ بعد إجازة عيد الفطر، بالتزامن مع تطبيق مواعيد العمل الجديدة داخل المصالح الحكومية.

ويأتي هذا المقترح ضمن خطة متكاملة لإدارة استهلاك الطاقة، تشمل أيضًا خفض الإضاءة في الشوارع، وتأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي.

في ظل عالم يتغير بوتيرة متسارعة، لم تعد إدارة الأزمات تعتمد فقط على الإجراءات التقليدية، بل تتطلب حلولًا مبتكرة تتماشى مع التحولات الرقمية والاقتصادية. ويبدو أن العمل من المنزل، الذي فرضته ظروف استثنائية في السابق، قد يتحول إلى أداة استراتيجية بيد الحكومة المصرية لمواجهة تحديات الطاقة، وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة في إدارة الموارد خلال المرحلة المقبلة.

العمل أونلاين النفط رييس الوزراء مدبولي

