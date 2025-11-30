قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على ملعبي لوسيل والبيت.. مواعيد مباريات مصر بـ كأس العرب والقناة الناقلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
فن وثقافة

5 بروتوكولات تعاون جديدة تعزّز الشراكات الدولية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
أحمد البهى

في خطوة نوعية تعكس المكانة الدولية المتصاعدة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وقّع المهرجان خمسة بروتوكولات تعاون جديدة مع مؤسسات ومهرجانات مسرحية كبرى في فرنسا وتركيا والسعودية وجورجيا والمجر، بما يعزّز مسارات التبادل الثقافي ويفتح آفاقًا أرحب أمام الفنانين الشباب للمشاركة والانفتاح على تجارب عالمية راسخة أدار جلسة عقد البروتوكولات وترجمها الناقد عز الدين حافظ 

وتمت الاتفاقيات وفق الشراكات التالية: بروتوكول تعاون مع مهرجان أفينيون أوف بفرنسا ورئيسه هارولد ديفيد، وآخر مع المخرجة التركية نورهان أوسلو والمخرج نظيف أوسلو.

كما جرى توقيع بروتوكول تعاون مع المخرج السعودي عبد الله عقيل، رئيس جمعية "ضو" للمسرح والفنون الأدائية، بما يعزز التعاون المسرحي العربي المشترك.

في السياق ذاته، وقّع المهرجان بروتوكولين مع الجانب الجورجي، الأول مع ديفيد سكفارلدزه رئيس الهيئة الوطنية للمسرح في جورجيا، والثاني مع ليڤان خيتاجوري سكرتير مكتب ITI الدولي، إلى جانب بروتوكول تعاون مع الفنان والسينوغراف المجري آدم برزنيسكي رئيس الهيئة الوطنية للمسرح بالمجر.

وأعرب المخرج مازن الغرباوي عن اعتزازه بهذه البروتوكولات التي تُسجّل خطوة جديدة نحو تعزيز حضور المهرجان على الخريطة الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون مع مهرجان أفينيون أوف، والشركاء من تركيا والسعودية وجورجيا والمجر، يأتي ضمن رؤية واضحة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الثقافية وتفعيل جسور التعاون الفني والمسرحي بين مصر ومختلف دول العالم.

وأكد الغرباوي أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحرص في كل دورة على فتح مسارات جديدة للتبادل الثقافي بين المؤسسات المسرحية العالمية، بما يمنح الشباب فرصًا حقيقية للاحتكاك بالتجارب الدولية وتطوير مهاراتهم وخلق بيئة حاضنة للإبداع.

وأعرب ممثلو المؤسسات والمهرجانات الموقّعة على البروتوكولات عن سعادتهم بالشراكة مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون المستقبلي وتقديم الدعم الفني والمعرفي بما يخدم الارتقاء بالمسرح عالميًا، ويخلق جسورًا مستدامة بين بلدانهم والمهرجان الذي أثبت حضوره كمنصة شبابية مؤثرة في المنطقة.

بهذه الشراكات الجديدة، يعزز المهرجان مكانته كحدث دولي رائد يحتفي بالإبداع الشبابي، ويمضي بثبات نحو بناء شبكة تعاون دولية واسعة تشكّل رافدًا مهمًا لتطوير المشهد المسرحي العالمي.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني ، وبلدية ظفار بسلطنة عمان .

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب. 

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

كنز لصحتك ولعضلاتك.. فوائد الفاصوليا البيضاء
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

