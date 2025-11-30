علامات استفهام.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة صبحي وعواد داخل الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق تفاصيل الازمة في الزمالك عقب غياب الحارس محمد عواد عن قائمة الزمالك الأخيرة لمباراة كايزر تشيفز مؤكدًا وجود علامات استفهام حول موقفه.

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية “قلت قبل سابق، إن المنافسة بين صبحي وعواد في الزمالك، قوية ومحترمة، وكلاهما متميزان، وهذا أمر إيجابي للغاية، لكن في النهاية يجب على النادي اختيار الأنسب، خاصة في البطولات الإفريقية”.

وأضاف “في المباراة الأخيرة شارك صبحي، وفوجئت بعدم وجود محمد عواد على مقاعد البدلاء، سألت عن السبب فقيل لي إنه غاضب أو منزعج، ووجدت الحارس الشاب محمود الشناوي احتياطيًا بدلاً منه، استغربت غياب عواد.. وقيل إنه زعلان، أتمنى أن يكون هذا الكلام غير صحيح، وأن غيابه بسبب وعكة أو شد عضلي أو أي سبب آخر، لأنني رأيته بخير في الفترة الأخيرة”

وواصل: “أنا أناشد الزمالك وأقول لهم: لا تخشوا شيئًا وصعّدوا الحارس الشاب عمر عبد العزيز صاحب الـ17 عامًا، هذا اللاعب موهوب للغاية، وأتحدث عن ذلك على مسؤوليتي، وكذلك الحارس محمود الشناوي الذي شارك قبل عامين وكان جيدًا، ولو حصل على فرص إضافية لكان أفضل بكثير”.