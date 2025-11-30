قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على ملعبي لوسيل والبيت.. مواعيد مباريات مصر بـ كأس العرب والقناة الناقلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
علامات استفهام.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة صبحي وعواد داخل الزمالك

ياسمين تيسير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق تفاصيل الازمة في الزمالك عقب غياب الحارس محمد عواد عن قائمة الزمالك الأخيرة لمباراة كايزر تشيفز مؤكدًا وجود علامات استفهام حول موقفه.

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية  “قلت قبل سابق، إن المنافسة بين صبحي وعواد في الزمالك، قوية ومحترمة، وكلاهما متميزان، وهذا أمر إيجابي للغاية، لكن في النهاية يجب على النادي اختيار الأنسب، خاصة في البطولات الإفريقية”.

وأضاف “في المباراة الأخيرة شارك صبحي، وفوجئت بعدم وجود محمد عواد على مقاعد البدلاء، سألت عن السبب فقيل لي إنه غاضب أو منزعج، ووجدت الحارس الشاب محمود الشناوي احتياطيًا بدلاً منه، استغربت غياب عواد.. وقيل إنه زعلان، أتمنى أن يكون هذا الكلام غير صحيح، وأن غيابه بسبب وعكة أو شد عضلي أو أي سبب آخر، لأنني رأيته بخير في الفترة الأخيرة”

وواصل: “أنا أناشد الزمالك وأقول لهم: لا تخشوا شيئًا وصعّدوا الحارس الشاب عمر عبد العزيز صاحب الـ17 عامًا، هذا اللاعب موهوب للغاية، وأتحدث عن ذلك على مسؤوليتي، وكذلك الحارس محمود الشناوي الذي شارك قبل عامين وكان جيدًا، ولو حصل على فرص إضافية لكان أفضل بكثير”.

شوبير الاهلي الزمالك

