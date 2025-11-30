عبد الله وأحلام .. ذهبيتان لمصر في بطولة العالم للكاراتيه

حقق لاعبا المنتخب المصري للكاراتيه إنجازا بحصد ميداليتين ذهبيتين في منافسات بطولة العالم للكاراتيه 2025 المقامة حاليًا على صالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأحرز عبد الله ممدوح الميدالية الذهبية في منافسات وزن أقل من 75 كجم، بعدما قدم أداء قويا انتهى بالفوز على بطل أوكرانيا بنتيجة 6–0 في نهائي.

كما توجت اللاعبة أحلام يوسف بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه سيدات تحت 55 كجم، بعد فوزها المستحق على بطلة سلوفاكيا بنتيجة 9–3.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار النجاح الكبير الذي تحققه البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة 88 دولة، في عودة تاريخية بعد غياب دام 38 عامًا، بما يعكس قدرة مصر على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية.

ووجه الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي التهنئة للبطلين على أدائهما المشرف، مؤكدا أن هذا التفوق يعكس الجهد الكبير للمنتخب والجهاز الفني، ويعد إضافة جديدة لسجل الرياضة المصرية.