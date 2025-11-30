عبدالله ممدوح و يوسف بدوي يتأهلان لنهائي بطولة العالم للكاراتيه

واصل أبطال أندية وادي دجلة تألقهم في منافسات بطولة العالم للكبار للكاراتيه – الكوميتيه، والمقامة حاليًا على أرض ستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2025، حيث نجح كل عبدالله ممدوح ، و يوسف بدوي في التأهل إلى الدور النهائي، ليؤكد هذا الإنجاز استمرار حضور النادي القوي في واحدة من أهم البطولات العالمية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة الي جانب تتويج البطله مروة أحمد حسين لاعبة أندية وادي دجلة للكاراتيه بالمركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة العالم للقدرات الخاصه.

ويأتي هذا التأهل ليعكس جاهزية لاعبي وادى دجلة الفنية وارتفاع مستواهم داخل المنتخب المصري، خاصة أن نظام البطولة يعتمد على مشاركة لاعب واحد فقط من كل دولة في كل وزن، ويتم اختيار اللاعب وفقًا لأعلى تصنيف دولي، وهو ما منح لاعبي النادي فرصة تمثيل مصر في البطولة باعتبارهم ضمن قائمة الأفضل عالميًا في أوزانهم.

وبالتوازي مع هذا الإنجاز، يواصل نادي وادى دجلة ترسيخ حضوره كأحد أبرز الداعمين للمنتخبات الوطنية في الألعاب القتالية، إذ يعكس هذا التأهل استمرار قدرته على إعداد لاعبين قادرين على المنافسة في المحافل الدولية ورفع اسم مصر في البطولات الكبرى.

ومن المقرر أن يخوض لاعبا وادى دجلة مباراتي النهائي خلال الساعات القادمة، وسط تطلعات لتقديم عروض قوية تقربهما من منصة التتويج العالمية، وتعزز من حضور النادي في واحدة من أهم البطولات التي تشهد منافسات قوية ومشاركة واسعة من مختلف دول العالم، إلى جانب المستوى التنظيمي المتميز الذي يقدمه استاد القاهرة الدولي هذا العام.

