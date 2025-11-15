قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

لاعب وادي دجلة يوسف إبراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة 2025

أ ش أ

تأهل لاعب وادى دجلة، يوسف إبراهيم إلى الدور النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025 المقامة في شنغهاي بالصين خلال من 11 نوفمبر إلى 16 نوفمبر 2025، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب، يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في دعم أبطال النادي للمشاركة في البطولات الكبرى داخل وخارج مصر، لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز ريادة مصر للعبة.
تغلب يوسف إبراهيم -المصنف الثامن عالميًا- على منافسه محمد زكريا - المصنف الرابع عشر عالميًا- بنتيجة 3-2، بواقع أشواط 11-5، 11-7 ، 6-11، 8-11 ،11-6 في مباراة استغرقت 78 دقيقة.
ومن المقرر أن يواجه يوسف منافسه محمد أبو الغار، المصنف الـ25 عالميًا، في نصف نهائي البطولة يوم 16 نوفمبر.
جدير بالذكر أن بطولة الصين المفتوحة 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام في شنغهاي، الصين، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم، وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 249 ألف دولار أمريكي، بواقع 125 ألف دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. 
وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Gold العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.
 

وادي دجلة يوسف إبراهيم بطولة الصين المفتوحة 2025

