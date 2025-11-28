قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صن داونز يفوز على يوفنتوس 4 - 2 في بطولة الأهلي الدولية
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 28-11-2025
«أهلي 2009» يفوز على سيراميكا بهدف نظيف
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز المصري على زيسكو
نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
رياضة

يوسف إبراهيم بطل وادى دجلة يتأهل إلى نهائي بطولة HKFC للإسكواش

يوسف إبراهيم
يوسف إبراهيم
حسام الحارتي

  تأهل يوسف ابراهيم، نجم نادي وادى دجله والمصنف السابع عالميًا، إلى نهائي بطولة HKFC  للإسكواش المفتوحة 2025، بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على منافسه كريم جواد، المصنف الرابع عالمياً ، بنتيجة 3-1، بواقع نقاط 11-6، 14-12، 10-12، 11-4، في مباراة استغرقت 52 دقيقة.


بهذا الفوز، اقترب يوسف بتحقيق لقب البطولة، حيث سيخوض المباراة النهائية أمام منافسه جوال ماكين، المصنف الخامس عالميًا، يوم 29  نوفمبرفي مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لتقديم أداء قوي وحصد اللقب.

الجدير بالذكر أن بطولة  HKFC للإسكواش المفتوحة 2025تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام فى هونغ كونغ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 178,000 دولار أمريكي، بواقع 89,000 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات  PSA Silverالعالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.


يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 10 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة

يوسف إبراهيم وادي دجلة الاسكواش بطولة الإسكواش

