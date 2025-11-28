يوسف إبراهيم بطل وادى دجلة يتأهل إلى نهائي بطولة HKFC للإسكواش

تأهل يوسف ابراهيم، نجم نادي وادى دجله والمصنف السابع عالميًا، إلى نهائي بطولة HKFC للإسكواش المفتوحة 2025، بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على منافسه كريم جواد، المصنف الرابع عالمياً ، بنتيجة 3-1، بواقع نقاط 11-6، 14-12، 10-12، 11-4، في مباراة استغرقت 52 دقيقة.



بهذا الفوز، اقترب يوسف بتحقيق لقب البطولة، حيث سيخوض المباراة النهائية أمام منافسه جوال ماكين، المصنف الخامس عالميًا، يوم 29 نوفمبرفي مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لتقديم أداء قوي وحصد اللقب.

الجدير بالذكر أن بطولة HKFC للإسكواش المفتوحة 2025تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام فى هونغ كونغ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 178,000 دولار أمريكي، بواقع 89,000 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Silverالعالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.



يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 10 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة