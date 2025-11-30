قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رمزي يفجر مفاجآة حول عدم تطبيق تقنية الفيديو في دور المجموعات

الأهلي
الأهلي

أبدى الإعلامي كريم رمزي، اندهاشه من عدم تطبيق تقنية الفيديو خلال دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: كاف ليس فقيرا وإنما لديه السيولة المادية لتطبيق تقنية الفيديو في جميع المباريات، وهذه التقنية أصبحت ضرورة ملزمة في جميع مراحل البطولات الإفريقية.

وأضاف: التحكيم الإفريقي في أول جولتين في دوري الأبطال والكونفدرالية، سئ للغاية والأندية المصرية تضررت بشكل فادح من اخطاء التحكيم في أول جولتين بسبب عدم وجود تقنية فيديو.

الشكوك تتزايد بسبب الفار

وتابع: عدم وجود تقنية فيديو، وإصرار كاف على عدم تطبيقها يجعل هناك شكوك داخلنا في توجيه مباريات معينة لصالح لفرق بعينها على حساب فرق.

وواصل: لا أعلم لماذا يصر كاف على عدم التطوير من نفسه ومن البطولات الإفريقية التي ينظمها والأمور زادت عن الحد وأصبحنا في مرحلة غير مقبولة.

وأختتم: لا أعلم لماذا لم يصدر النادي الأهلي بيانا رسميا بعد أحداث مباراة الجيش الملكي، ولو حدث العكس المنافس لم يكن يصمت عن ذلك والأهلي تعامل مع هذا الأمر في إطار الحفاظ على العلاقات مع الأشقاء

تقنية الفيديو دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية كاف التحكيم الإفريقي الأندية المصرية النادي الأهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

اللواء جمال عوض

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

بالصور

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..

منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

اعراض كورونا والانفلونزا
اعراض كورونا والانفلونزا
اعراض كورونا والانفلونزا

فيديو

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد