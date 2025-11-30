كريم رمزي يفجر مفاجآة حول عدم تطبيق تقنية الفيديو في دور المجموعات

أبدى الإعلامي كريم رمزي، اندهاشه من عدم تطبيق تقنية الفيديو خلال دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: كاف ليس فقيرا وإنما لديه السيولة المادية لتطبيق تقنية الفيديو في جميع المباريات، وهذه التقنية أصبحت ضرورة ملزمة في جميع مراحل البطولات الإفريقية.

وأضاف: التحكيم الإفريقي في أول جولتين في دوري الأبطال والكونفدرالية، سئ للغاية والأندية المصرية تضررت بشكل فادح من اخطاء التحكيم في أول جولتين بسبب عدم وجود تقنية فيديو.

الشكوك تتزايد بسبب الفار

وتابع: عدم وجود تقنية فيديو، وإصرار كاف على عدم تطبيقها يجعل هناك شكوك داخلنا في توجيه مباريات معينة لصالح لفرق بعينها على حساب فرق.

وواصل: لا أعلم لماذا يصر كاف على عدم التطوير من نفسه ومن البطولات الإفريقية التي ينظمها والأمور زادت عن الحد وأصبحنا في مرحلة غير مقبولة.

وأختتم: لا أعلم لماذا لم يصدر النادي الأهلي بيانا رسميا بعد أحداث مباراة الجيش الملكي، ولو حدث العكس المنافس لم يكن يصمت عن ذلك والأهلي تعامل مع هذا الأمر في إطار الحفاظ على العلاقات مع الأشقاء